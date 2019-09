Cu câteva zile înainte de începerea noului an școlar, un manual auxiliar de istorie dedicat elevilor de clasa a 7-a a generat revoltă pe rețelele de socializare. Capturi care surprind un exercițiu hilar, în care elevii sunt puși să selecteze în care zodii se încadrează domnitorul Țării Românești Mircea cel Bătrân și sultanul Baiazid a creat un val de reacții negative.

Revoltat de această situație, Andrei Caramitru a transmis la rândul său un mesaj extrem de dur la adresa editorilor.

“Prostia absoluta a învățământului de la noi, găsită intr-un auxiliar de clasa a 7-a.

Deci la lecția cu Baiazid și Mircea cel Bătrân - copiii învața așa. (1) că zodia “conducătorului” contează cumva magic in istorie ; (2) ca Mircea era “bun”, perfect și Baiazid era “diavolul”.

Ce contează situația geo-politică și economică a imperiului otoman. Ce contează de ce au fost atacate țările române (schema era mult mai amplă, aici era doar o cale de trecere minoră). Ce contează strategia și motivația celor 2 tabere. Ideea e să NU învețe nimeni să gândească. Sa rămână toți proști.

Învățământ nationalist-ceaușist cu accente de magie păgână. In secolul 21. Și ne mai miram cum votează unii și de ce suntem in halul in care suntem”, a scris Andrei Caramitru pe Facebook.