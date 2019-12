Emoții mari duminică dimineață pentru aproape 9.000 de absolvenți ai facultăților de medicină și farmacie din țară care au susținut examenul de rezidențiat. Aproape 5.000 de posturi au fost scoase la concurs, informează B1 TV.

Bătaia pentru un pst în spitale este aprigă, ministerul Sănătăţii a scos la concurs doar 4.710 locuri. La fel ca în anii trecuţi, concursul se va desfăşura în șase centre universitare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara, după aceeaşi metodologie, pe o durată de patru ore, sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări. Punctajul minim de promovare este de 60% din punctajul maxim realizat.

În centrul universitar București, la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, vor susține concursul cei mai mulți candidați - aproximativ 36,72% din numărul total de înscriși. La București s-au înscris 2.274 candidați pentru domeniul medicină, 695 pentru medicină dentară și 290 pentru domeniul farmacie.

Examenul poate fi susținut în termen de maximum cinci ani de la data încheierii programului de pregătire. După promovarea examenului, ministrul Sănătății confirmă prin ordin titlul de medic specialist, de medic dentist specialist sau de farmacist specialist, după de caz.

Potrivit, calendarului publicat de ministerul sănătăţii, în perioada 17-19 decembrie 2019 se va face alegerea posturilor/locurilor de candidaţi în funcţie de rezultatele obţinute la examenul de rezidențiat. Între 6-14 ianuarie 2020, viitorii rezidenţi vor semna contractele individuale de muncă cu unităţile sanitare, iar între 14-16 ianuarie se va face repartiţia pe clinici de pregătire. Încadrarea în unităţile medicale ca rezidenţi este prevăzută în 1 februarie 2020.

Anul acesta, examenul de rezidențiat a fost amânat în premieră pentru luna decembrie, din cauză că în perioada septembrie-octombrie, Ministerul Educației nu avea ministru care să semneze ordinele comune de organizare a rezidențiatului împreună cu ministrul Sănătății. Ministerul Educației a rămas fără ministru de la demiterea Ecaterinei Andronescu, în luna august, până la instalarea noului Guvern.

