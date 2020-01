Rezidenții de la Spitalul Floreasca, audiați: Tânărul medic care a folosit biocidul inflamabil nu a vrut să discuție cu polițiștii (VIDEO)

Rezidenții care s-au aflat în sala de operație atunci când pacienta de la Spitalul Floreasca a luat foc au fost chemați miercuri la sediul Poliției Române. Anchetatorii au audiat-o pe tânăra din anul 1 care a asistat la tragedie.

Rezidenta din anul 1 care a asistat la operație a dat declarații în fața anchetatorilor mai bine de două ore. În schimb, rezidentul din anul 5 care a folosit biocidul inflamabil și care a provocat apoi incendiul cu bisturiul electric nu a vrut să discute cu polițiștii.

Acesta are statut de martor acuzat și poate refuza audierile până devine suspect.

La audieri ar urma să ajungă în zilele următoare și chirurgul Mircea Beuran.

Între timp, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 s-a sesizat din oficiu și a deschis un dosar penal și pentru al doilea pacient ars în sala de operație la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca. Este vorba despre un pacient operat în luna martie a anului trecut, însă despre care s-a aflat abia acum.

