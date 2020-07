Rezultate Admitere Medicină 2020. Cum arată lista provizorie a notelor

Peste 3.000 de candidați au susținut duminică, 26 iulie, examenul de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București în condiţii de siguranţă într-un pavilion special amenajat la Romexo. Listele provizorii cu rezultatele concursului de admitere la medicină 2020 au fost afișate, luni dimineață, pe site-ul universității.

Rezultatele concursului de admitere pentru candidații MAPN, MAI, ANP se vor afișa la sediul Institutului Medico-Militar din str. Institutului Medico-Militar, nr. 3-5, sect. 1, București

Pandemia COVID 19 a generat o schimbare radicală în ceea ce privește modul de organizare a examenului din acest an. Organizatorii au fost nevoiți să caute spații imense în care să poată fi respectată distanțarea fizică.

