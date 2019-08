Continuă ancheta în cazul din Caracal, unde vecinii lui Gheorghe Dincă sunt audiaţi rând pe rând. Sâmbătă, în prezența lui Gheorghe Dincă, anchetatorii au revenit în locuința lui pentru a căuta noi probe în cazul celor două adolescente pe care suspectul susține că le-a omorât. Criminaliștii au ridicat zeci de obiecte, pe care le-au trimis la București pentru a fi analizate.

În paralel, la Poliția Caracal ar fi trebuit audiați ieri alți doi martori dintre vecinii lui Dincă. Însă doar unul s-a prezentat. Celălalt a cerut o amânare pentru săptămâna viitoare.

În scurt timp vor fi gata și rezultatele testelor ADN în cazul oaselor găsite de criminaliști în pădure.

DIICOT a anunţat sâmbătă că percheziţiile vor continua la casa lui Gheorghe Dincă şi în perioada următoarea. De altfel, procurorii au obţinut un nou mandat după ce primul a expirat sâmbătă.

Duminică, se împlinesc două săptămâni de când Gheorghe Dincă a recunoscut uciderea celor două fete, Alexandru Măceşanu şi Luiza Melencu. ADN-ul Alexandrei Măceşanu a fost confirmat în probele ridicate dintr-un butoi din curtea suspectului, dar şi în maşina acestuia. Dincă susţine că le-a incinerat pe fete după ce le-a ucis.

Cazul din Caracal este în acest moment coordonat de DIICOT București. Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a anunțat, la începutul săptămânii, că 217 angajați din instituție sunt implicați în rezolvarea cazului de la Caracal.

"Avem în teren 46 de poliţişti de combatere a criminalităţii organizate, 23 de criminalişti de la INC (Institutul Naţional de Criminalistică - n.r.), 26 din cadrul Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti, 27 de la operaţiuni speciale, 19 de la Direcţia de Investigaţii Criminale, 8 de la Unitatea Centrală de Analiză a Informaţiilor, 51 de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, 17 de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj", a declarat Mihai Fifor.

