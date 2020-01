Joi, 30 ianuarie, Loteria Română a organizat noi trageri la sorți pentru categoriile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc.

Loteria Română a anunţat că la categoria Loto 6/49 se înregistreaza un report în valoare de aproximativ 3,3 milioane de lei, iar la categoria Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,39 milioane lei.

La Joker, la categoria I, este în joc un report in valoare de peste 4,58 milioane lei, iar la Noroc Plus, la categoria I, un report in valoare de peste 50.400 de lei.

Categoria Loto 5/40 de joi, 30 ianuarie, vine cu un report în valoare de 44.200 lei.

IATĂ NUMERELE CÂȘTIGĂTOARE de joi, 30 ianuarie!

Loto 6/49: 44, 41, 16, 13, 15, 31

Loto 5/40: 10, 32, 9, 34, 7, 1

Joker: 18, 10, 7, 30, 24 + 11

Noroc: 0 9 8 6 4 0 6

Super Noroc: 3 6 7 0 4 4

Noroc Plus: 8 2 1 9 2 6