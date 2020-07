Rezultate Loto 6 din 49, 5 din 40, Joker, Noroc. Loteria Română organizează azi, 23 iulie 2020, o nouă extragere

Joi, 23 iulie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 19 iulie, Loteria Româna a acordat 23.120 de câștiguri, în valoare totală de 1.027.437,63 lei.

Rezultate Loto 6 din 49, 5 din 40, Joker, Noroc

Numerele norocoase vor fi anunțate la ora 18.15

Premiile puse în joc de Loteria Română, azi, 23 iulie 2020

Loto 6 din 49

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 5,27 milioane lei (aproximativ 1,1 milioane euro), iar la categoria a II-a a aceluiasi joc se inregistreaza un report in valoare de peste 143.500 de lei (peste 29.600 de euro).

Loto 5 din 40

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 33.300 de lei.

Joker

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 8,23 milioane lei (aproximativ 1,7 milioane euro).

Noroc

La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 2,5 milioane lei (peste 520.000 de euro)

Super Noroc

La Super Noroc, la categoria se inregistreaza un report in valoare de peste 71.500 de lei (peste 14.700 de euro).

Noroc Plus

La Noroc Plus, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 74.600 lei (peste 15.400 de euro).