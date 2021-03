Rică Răducanu, după ce a scăpat de COVID-19: Boala asta e rea! Pe nevastă-mea a prăpădit-o la plămâni. A fost beleaua de pe lume să stau singur acasă, când era soţia în spital, m-au luat toate gândurile

Fostul portar Rică Răducanu, care a fost testat pozitiv cu coronavirus în ianuarie, a susținut că boala e una grea, iar pentru cei care au și alte afecțiuni e și mai rău. El a povestit că nu a avut simptome serioase, dar s-a confruntat cu alte probleme medicale după ce a scăpat de COVID-19. Soția sa, în schimb, a avut simptome grave, dar „e mai tare psihic ca mine”.

Rică Răducanu a povestit cum a fost să aibă COVID-19: Boala asta e rea

„Boala asta e rea şi, pentru cine mai are şi alte boli, e şi mai rău. Nu mi-a fost foarte greu, eu am stat în spital, dar nu am avut mari simptome. (...) A fost beleaua de pe lume să stau singur acasă, când era soţia în spital, m-au luat toate gândurile. Ea încă nu e foarte bine, a stat o lună în spital”, a susținut Rică Răducanu, pentru Pro TV.

El a povestit că de curând i s-a pus un stent la inimă: „A zis doctorul că trebuie schimbat stentul, că s-a înfundat”.

Fostul portar s-a plâns și de problemele la rinichi: „Nu dorm noaptea, la două ore trebuie să merg la baie. Am fost şi la doctorul care m-a operat la rinichi. Fac nişte terapii noi. E urât”.

Răducanu a mai spus că soția sa a avut o formă mai gravă de COVID-19 și-și face griji pentru ea: „Nu prea e bine. O lună a stat în spital, a prăpădit-o la plămâni virusul ăsta. I-am luat aparat de oxigen acasă. E şi cu alte probleme. E rea boala asta. Nevastă-mea e mai tare însă psihic ca mine”.