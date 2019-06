Clipe de cumpănă pentru un fotbalist legendar al României. Fostul mare portar al Rapidului și al echipei naționale, Rică Răducanu, a ajuns miercuri dimineață la spital, informează B1 TV.

În vârstă de 73 de ani, Rică Răducanu este internat la Spitalul Colentina din Capitală. Fostul sportiv a mers inițial la un control la medicul său curant și acesta a decis să la interneze în secția de urologie.

În urma analizelor, medicii au decis ca Rică Răducanu să fie operat miercuri.

Rică Răducanu a mai avut probleme de sănătate și în urmă cu câțiva ani.

