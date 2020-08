Richard Emanuel Gheorghe, zis Ciprian Napi, a fost arestat preventiv pentru uciderea interlopului Emi Pian (VIDEO)

UPDATE, 7 august, ora 23.00: Richard Emanuel Gheorghe, zis Ciprian Napi, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru uciderea interlopului Emi Pian. Decizia Tribunalului București nu e definitivă, dar tânărul de 26 de ani a fost dus în arest. Și el a fost rănit în altercaţie, fiind internat câteva zile în spital sub paza poliţiştilor.



UPDATE: Principalul suspect în cazul morţii şefului clanului Duduianu a fost reţinut vineri, după ce a fost audiat mai bine de patru ore la Serviciul Omoruri, din cadrul poliţiei Capitalei, informează B1 TV.

Principalul suspect în cazul morţii şefului clanului Duduianu a ieșit, vineri dimineață, din spital pentru a fi audiat la Serviciul Omoruri. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 27 de ani, din clanul Rinu, care, încă din noaptea atacului, se află în custodia polițiștilor, sub pază strictă, la Spitalul Elias din Capitală. Nu e deloc sigur însă că el l-a ucis pe Emi Pian. Poliția Capitalei nu a reușit să confirme dacă individul este și cel care l-a înjunghiat mortal pe intelop.

"Mă bucur că am scăpat cu viață. Sunt nevinovat", a declarat Emanuel Richard în momentul în care a ajuns la sediul Poliției.

