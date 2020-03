Rihanna, în vârstă de 32 de ani, donează suma de 5.000.000 $ pentru lupta împotriva coronavirusului.

Cu această sumă vor fi cumpărate echipamente de protecţie pentru cadrele medicale, ventilatoare pentru pacienții bolnavi și alimente pentru vârstnici, conform unui comunicat publicat de fundaţia artistei.

După cum scrie TMZ, prin Clara Lionel Foundation, cu 700.000 $ vor fi achiziționate ventilatoarele vitale pentru pacienții infectați cu noul coronavirus. Aparatura va ajunge la unitățile medicale din Barbados.

Rihanna a donat 5.000.000 $ pentru lupta împotriva coronavirusului

#BREAKING - Barbados PM Mia Mottley announces that Barbadian songstress @rihanna has offered to purchase ventilators worth a total BB$1.4 million (US$700,000) for Barbados as it tackles the coronavirus pandemic pic.twitter.com/0gjOdsPEYF