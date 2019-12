Risc de AVALANȘĂ la munte. Avertismentul salvamontiștilor pentru turiști

Salvamontiştii din judeţul Hunedoara atrag atenţia asupra pericolului de producere a unor avalanşe.

Turiștii sunt avertizați că la peste 1.600 de metri altitudine, pe trasee din masivele Retezat şi Vâlcan, riscul de avalanșă este foarte ridicat.

Potrivit şefului Salvamont Lupeni-Straja, George Resiga, stratul de zăpadă în aceste zone măsoară circa 25 de centimetri şi nu are asigurată coeziunea necesară la sol. Din acest motiv, zăpada poate pleca la vale în orice moment, formând avalanşe mici.



"La peste 1.600 de metri altitudine zăpada este depusă la vânt sub formă de cornişe, fără să aibă coeziunea necesară. De aceea, există pericolul să plece la vale sub forma unor avalanşe mai mici, dar foarte periculoase, la acest moment", a menţionat Resiga, potrivit Agerpres.

"Sfătuim turiştii să nu se aventureze pe trasee, din cauza pericolului de avalanşe şi a condiţiilor meteo nefavorabile. Cel mai bine este să rămână în staţiunile de munte şi să practice sporturile de iarnă pe pârtiile amenajate. De altfel, în zona înaltă nu se poate schia", a spus şeful Salvamont Lupeni-Straja.