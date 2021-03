Risc maxim de avalanșă în majoritatea masivelor montane din România. Șeful Salvamont România: „Acumulările de zăpadă sunt extaordinar de mari” (VIDEO)

Salvamontiștii avertizează că din cauza stratului gros de zăpadă, care a ajuns și la cinci metri, se pot produce avalanșe oricând. Persoanele care se aventurează pe traseele montane în aceste condiții își riscă viața, astfel că autoritățile le recomandă turiștilor să rămână pe pârtiile amenajate și să manifeste prudență, relatează B1 TV.

Un strat de peste jumătate de metru de zăpadă s-a așternut în zona alpină a masivelor Retezat și Parâng, iar riscul producerii unor avalanșe este foarte ridicat în zonele de creastă, la peste 1.400 de metri. Riscul de avalanșă este de 4 și în Munții Făgăraș, pentru altitudini mai mari de 1.800 de metri, și de 3 sub această înălțime. În Munții Bucegi, riscul de avalanșă este de 3.

Pericolul poate fi amplificat de trecerea turiștilor sau a schiorilor, care sunt sfătuiți să nu se aventureze în zonele cu probleme.

„Într-adevăr trecem prin cea mai tristă perioadă din această iarnă. Nu ne-am confruntat de mult cu o astfel de situație. În majoritatea masivelor din România avem grad de avalanșă anunțat de 4 până la 5, deci riscul este maxim. Acumulările de zăpadă sunt extraordinar de mari. Nu s-au putut stabiliza în aceste zile și deja ne confruntăm cu o schimbare bruscă a temperaturii. Cu siguranță, vom avea foarte multe zone în țară unde vor curge avalanșele, a declarat Sabin Cornoiu, șeful Salvamont România.

Din cauza condițiilor meteorologice, traseele turistice, indiferent de altitudine, au fost închise. Pentru următoarele zile, meteorologii avertizează că va continua să ningă, iar vântul puternic va viscoli zăpada.

