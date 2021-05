Procurorul DIICOT care instrumentează plângerea formulată de Daniel Băluță împotriva jurnaliștilor de la Libertatea și Newsweek este partenerul avocatei lui Marian Goleac, fost șef al ADP 4 și un om de încredere al primarului, susțin jurnaliștii de la RISE Project, într-o postare pe Facebook.

Sursa citată afirmă că procurorul DIICOT care se ocupă de acest caz se numește Ionuț Edi Oprea, iar partenera sa este Simona Mihaela Oprea. Aceasta, avocată în Baroul București, i-a reprezentat într-un dosar instrumentat de DNA, în 2019, pe Marian Goleac, mâna dreaptă a edilului de la sectorul 4 și pe Antonio Goleac, șef în poliția locală a sectorului, fiul lui Marian. RISE Project publică și două fotografii cu împuternicirile avocațiale ale Simonei Oprea pentru cei doi.

Jurnaliștii Libertatea, audiați recent la DIICOT în urma plângerii lui Daniel Băluță, au scris despre afacerile familiei Goleac și intersecțiile lor financiare cu primăria.

”Subiectul nu sunt eu, subiectul este procurorul Oprea, așa că rugămitea este să-l sunați pe el. N-am discutat niciodată despre dosarele mele, cu toate că în fața DNA-ului, ani de zile a fost tunel de presă. Sunt avocat, o să iau măsurile necesare la momentul la care o să-l consider oportun”, a declarat Simona Mihaela Oprea.

Procurorul Oprea nu a răspuns apelurilor jurnaliștilor de la Rise Project.

