Oamenii s eplâng deseori că mâncarea e scumpă, dar cel mai recent studiu în privința risipei alimentare scoate la suprafață faptul că peste 80% dintre români aruncă mâncare. Iar între cele mai aruncate alimente sunt și cele mai hrănitoare, și anume: fructele și legumele.

Peste 80% dintre români aruncă mâncare

Un studiu coordonat de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca arată că 83% dintre români aruncă mâncare, fructele, legumele şi pâinea sunt alimentele risipite în cea mai mare proporţie.

Oamenii cumpără mai mult decât au nevoie, iar alimentele ajung la coșul de gunoi.

Principalii responsabili de fenomenul risipei alimentare sunt însă consumatorii şi restaurantele. Tone întregi de fructe, legume și cărnuri ajung la tomberon. Asta în timp ce alți semeni nu au ce mânca.

„În concluzie, risipa alimentară nu este un fenomen ce poate fi atribuit unei anumite categorii socio-demografice, ci pare un fenomen larg răspândit, a cărui diminuare necesită încă multe investiţii concretizate în campanii de informare şi educare a actorilor implicaţi. Această concluzie reconfirmă importanţa acţiunilor desfăşurate până în prezent de către actorii civici, academici şi guvernamentali cu privire la stoparea risipei alimentare", a transmis coordonatorul echipei de cercetare de la USAMV Cluj-Napoca, prof. dr. Cristina Pocol.

Studiul a făcut parte din proiectul „Zéro Gaspillage – pour une production et une consommation responsables en ECO" (Zero risipă, pentru o producţie şi un consum responsabil în Europa centrală şi orientală), finanţat de Agence Universitaire de la Francophonie en Europe Centrale et Orientale.

Cam în aceeași proporție cu românii, moldovenii și macedonenii mai aruncă tone de mâncare la gunoi.

Produsele alimentare s-au scumpit

Între timp aflăm de la economiști că ne aşteaptă o iarnă grea. Produsele alimentare s-au scumpit foarte mult, unele chiar şi cu 18%, iar scumpirile nu se vor opri aici. Spre exemplu, fasolea s-a scumpit cu 18%, citricele cu 16%, fructele cu 11%, făina cu 7%, iar carnea de porc cu 4%.

La iarnă, avertizează economiştii, mulţi români nu-şi vor mai putea permite să-şi cumpere cele necesare traiului.

Avertismenul economiștilor îndeamnă și la cumpătare. Probabil că astfel nu se vor mai umpăra coșuri întregi de mâncare de sărbători, ca mai apoi să găsim alimentele la tomberon.

Preţurile de consum au crescut în luna septembrie 2020, comparativ cu luna septembrie 2019 cu aproape 2,5%, arată ultimul studiu al Institutului Naţional de Statistică.