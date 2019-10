Ritmuri persane la București. Spectacol inedit găzduit de Centrul Cultural pentru UNESCO 'Nicolae Bălcescu' (VIDEO)

Ritmuri persane au atras aseară zeci de bucureşteni la un eveniment găzduit de Centrul Cultural pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu". Concertul unui cunoscut artist iranian face parte din primul proiect intercultural din orientul mijlociu creat pentru promovarea Sitului Patrimoniului Mondial UNESCO, Piaţa Şah.

