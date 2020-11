Primarul Sectoului 3 al Capitalei, Robert Negoiță , a declarat marți seară în cadrul emisiunii ”Talk B1” că, din punctul lui de vedere, carantinarea unei străzi sau a unei zone din București este greu de aplicat, precizând că până acum nimeni nu i-a transmis să se pregătească pentru un asemenea scenariu în lupta cu epidemia de coronavirus.

Întrebat dacă el consideră că se poate pune în practică o măsură de acest fel într-un oraș ca Bucureștiul, Negoiță a răspuns: „Mi-aș spune o părere personală. Nu am încercat să facem lucrul ăsta, nici măcar nu am aprofundat această temă, nu ne-a anunțat nimeni că e posibil, adică să ne pregătim pentru un astfel de scenariu. Este destul de complicat totuși, într-un oraș unitar, să ai astfel de măsuri foarte locale, foarte limitate. Noi nu suntem în acea Comisie a Municipiului București ca să ne dăm cu părerea”.

Totodată, edilul a susținut că el este adeptul impunerii unor măsuri bine gândite, și nu luate sub imperiul panicii, adăugând că nici decizia închiderii școlilor nu trebuie luată în grabă.

„Cred că este absolut necesar să amintim de fiecare dată că nu este necesar să acționăm în panică, nu trebuie să ne pripim și nu trebuie să luăm măsuri radicale, ci bine gândite. Trebuie acționat inteligent, cu rațiune, nu în impulsul de moment. În lumea civilizată, oamenii conștienți se tem mai mult de criza economică decât de criza sanitară. Haideți să nu facem mai mult rău. Cred că avem nevoie, deopotrivă, ca sistemul sanitar să fie finanțat, pe de o parte. Pe de altă parte, ca oameni nu trebuie să avem grijă doar de fizicul nostru, trebuie să avem grijă și de psihicul nostru. (...)

Acolo unde este absolut necesar să închidem școlile, normal că trebuie luată această decizie, dar nu trebuie să ne grăbim și nu trebuie exagerat pentru că au nevoie copiii să iasă afară din casă. Bătrânii au nevoie să iasă din casă, să se miște, să aibă viață socială, să trăiască", spune Negoiță.

În acest context, primarul Sectorului 3 a dat și un exemplu de ”acțiune făcută în pripă” la nivelul Capitalei, pe fondul epidemiei de coronavirus.

”Am făcut un protocol pe București în care și noi am finanțat nu știu câte mii de teste. Știți că expiră și nu au fost folosite. Sunt bani aruncați pe fereastră, o inițiativă proastă. Ce treabă are administrația locală să testeze? De asta avem spitale, de asta avem Ministerul Sănătății, noi nu suntem specialiști”, a mai declarat edilul.

Referindu-se la organizarea alegerilor parlamentare în actualul context epidemiologic, Negoiță a susținut că din punctul său de vedere acestea ar trebui să aibă loc pe 6 decembrie, pentru că nimeni nu garantează că la începutul anului viitor lucrurile vor sta mai bine decât acum.

„Astăzi, Statele Unite ale Americii organizează alegeri cu coadă, cu participare record. Avem și propria experiență, tocmai am avut alegeri locale acum o lună și ceva și s-au desfășurat rezonabil. Din perspectiva mea, au fost bine organziate, nu am văzut să fie aglomerație, oamenii au reacționat foarte civilizat. Și dacă amânăm pentru primăvară, ne garantează cineva că va fi mai bine în martie sau aprilie?”, a mai spus Robert Negoiță.

