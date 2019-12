Robert Negoiță: "Administrația centrală este în ev mediu prelungit în privința digitalizării"

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a criticat în termeni foarte duri lipsa digitalizării din administrația publică centrală din România unde autoritățile încă apelează la vechile semnături și ștampile în loc să facă pasul spre tehnologie.

"Vorbim prea puțin despre smart city și smart solution în general că de făcut nici nu mai comentez. Cred că în afară lucrurile pe care le cunoaștem deja trebuie să conștientizăm că odată cu dezvoltarea societății fără muncă și fără tehnologia este imposibil. (...)

Dacă în administrația locală pe alocuri s-au mai făcut niște lucruri în această direcție, în administrația centrală este ev mediu prelungit. Îmi amintesc că avem în școală la istorie fix așa o lecție - ev mediu prelungit în România. Din perspectiva smart, din perspectiva digitalizării instituțiilor publice degeaba noi ca primărie dăm certificat de urbanism online că se duc cetățenii și vor să își ia aviz de la ISC, centralizat de Guvern, și se uită ca la navete spațiale. Ei vor acolo ștampile și semnături, a semnat portarul nu a semnat portarul. Discutăm de faptul că azi la Curtea de Conturi dacă vine primarul de la Călărași trebuie să își pună ștampilă ca să îți deconteze transportul. Asta înseamnă smart România din punctul de vedere al Curții de Conturi și din perspectivă guvernamentală", a afirmat Robert Negoiță, la conferința Smart Solutions for Smart Cities.

Acesta a oferit și o problemă concretă pe care a întâlnit-o în activitatea sa în fruntea Sectorului 3 și anume când s-a lovit de incapacitatea Ministerului Educației de a trece la cataloagele online.

"Am tehnologizat toate școlile din sectorul 3, am am făcut catalogul online fără excepție. Mi-au promis public vreo 4 miniștri ai Educației, au renunțat, nu sunt în stare. Nu sunt în stare să dea o hârtie prin care să fie folosit catalogul digital legal, adică nu sunt să completeze și pe catalogul ăla cu care ne-am născut și crescut și noi și părinții bunicilor noștri ci să le pună pe laptopurile pe care le au în dotare toate cadrele didactice din Sectorul 3, conectate wireless la internet cu toate instituțiile învățământ și să poate pune acolo absența pe care părinții sau tutorii o văd online. Pentru că sistemul generează la orice modificare un mesaj SMS sau mail", a arătat Robert Negoiță.