Robert Negoiță: Nu exclud susținerea lui Nicușor Dan la Primăria Generală

Primarul sectorului 3, Robert Negoiță, cel care și-a lansat oficial Partidul Bucureşti 2020, a anunțat că nu exclude susținerea lui Nicușor Dan la Primăria Generală a Capitalei, nemulțumit de ceea ce nu s-a realizat în București în cei patru ani.

„Sunt nemulțumiri care nu au legături cu o persoană, nu este o chestiune subiectivă, ci cu viziunea, pur și simplu nu mă regăsesc într-o astfel de abordare. Și de aceea, încerc să mă duc și să formez cu alte persoane o echipă care să fie credibilă și cu care să avem rezultate. (...) Atâta timp cât eu nu intenționez să candidez la Primăria Generală, am să analizez cu grijă candidaturile care vor fi și am să sprijin orice candidatură pe careo consiser ca fiind cea mai potrivită din cele cu șansă. Este normal să se întâmplă așa ceva. Bucureștiul are nevoie să fie condus de către o persoană capabilă să realizeze lucruri pentru București, fapte. Atâta timp cât nu avem o decizie dată, este normal să susținem pe cineva!, a declarat Robert Negoiță la Antena 3.

Robert Negoiță: Nu exclud susținerea lui Nicușor Dan

Întrebat dacă există șansa de a-l susține pe Nicușor Dan, Robert Negoiță a declarat: „În momentul în care vom avea anunțați candidații pentru Primăria Generală, dacă nu vom avea noi, vom susține pe cel mai potrivit să ocupe acest loc. Asta înseamnă că nu excludem nicio variantă, încercăm să facem ce considerăm că este normal pentru București, astfel încât să meargă mai departe. Să mai pierdem patru ani consider că este suficient de grav ca să ne putem permite așa ceva. Astăzi noi ne sufocăm în trafic, astăzi Bucureștiul este blocat, infrastructură mare în ultimii 30 de ani, aproape inexistent. Este o rușine pentru toți care au trecut pe acolo, fără excepție. Puțin probabil să susținem pe cineva care a demonstrat ce poate sau mai ales ce nu poate și credeți-mă că o spun cu foarte mult regret”, a mai spus edilul.

Când a venit distanțarea de Gabriela Firea

„Am fost văzut ca un apropiat cu doamna Firea, nu al doamnei Firea. Iar asta vine din faptul că eu sunt cel care am invitat-o în politică pe doamna Firea, eu sunt cel care am introdus-o pe doamna Firea în PSD, eu sunt cel care am propus-o să candideze la Senat, imediat cum a intrat. După ce a ieșit senator la Ilfov, eu sunt cel care i-a cedat locul de președinte al PSD Ilfov. Eu sunt cel care a cedat funcția de președinte al PSD București în favoarea doamnei Firea și am susținut-o pe doamna Firea ca să fie Primar General. Am făcut-o cu foarte multă bună-credință.

Nu a existat un moment de ruptură, au fost mai multe momente. Când ne-am început mandatele, cu entuziasm, am spus hai să ne apucăm să facem treabă, patru ani trec ca o părere. Vine ziua în care noi va trebui să punem pe hârtie ce am făcut patru ani. Traficul și locurile de parcare în București sunt principala problemă. Acest oraș se sufocă. Astăzi, așa, mâine tot așa. nu pot să uit perioadele în care nu puteam ieși afară că ne mâncau țânțarii. Nu pot. Aceste aspecte chiar m-au afectat

Iar faptul că nu puteam să spun nimic că mi se astupa gura: „Hai mă, nu vă înțelegeți cu nașa?" Chestiunea asta m-a afectat mai ales într-o situație în care tăceam. Și foarte multe din aceste aspecte le spuneam doar în treacăt. I le-am spus. Doamna Firea este o doamnă specialistă pe comunicare și o face excepțional de bine. Este o persoană cu voință, cu caracter, iar părerea mea în calitate de primar i-am spus-o personal. Așa este normal. Nu toți putem fi orice pe lumea asta", a mai spus Negoiță.

La începutul lunii iulie, Robert Negoiță anunța că nu va mai candida din partea PSD și i-a cerut Primarului General, Gabriela Firea, să facă un pas în spate, fiind vinovată de nerezolvarea unor probleme stringente ale Bucureștiului, cum ar fi traficul infernal. Replica edilului Capitalei a venit imediat pe pagina de Facebook:

„Sa ne fereasca Dumnezeu de oamenii care sunt in stare sa calce pe cadavre, pe orice sentiment, pentru propriile ambitii, trufii, egoisme supranumite “principii”.

Cei care sunt obisnuiti sa-si vanda si familia, si prietenii sunt mierosi cand au nevoie de tine si cruzi cand nu le mai servesti noului interes.

Lupii singuratici, semi-zeii, trufasii pur-sange sunt cei mai periculosi indivizi.

Feriti-va! Feriti-va! Fugiti de oamenii lingusitori care va tradeaza, zambind de satisfactie.

Ce nu stiu acesti insi este ca, strecurandu-se in viata prin tradari, nu-si vor putea cumpara cu niciun regat titlu de noblete!

Cea mai josnica ticalosie a omului este tradarea, zicea un intelept! Sa-i credem pe intelepti….

Ganduri la final de zi… Ajunge zilei grija ei…”.

Ce legătură există între Robert Negoiță și Gabriela Firea

Între Gabriela Firea și Robert Negoiță a existat o strânsă legătură de prietenie, drept urmare Primarul General al Capitalei și soțul său, Florentin Pandele, au devenit nașii de botez ai băiețelului cuplului Sorina Docuz - Robert Negoiță, Vlad Cezar. Evenimentul a avut loc în 2014, la biserica Acoperâmantul Maicii Domnului, din cartierul bucureștean Titan.