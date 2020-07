Robert Turcescu (PMP), despre scandalul provocat de doi deputați PSD într-un fast-food: ”Nu m-ar surprinde să-i văd mâncând semințe și scuipând cojile pe culoarele Parlamentului” (VIDEO)

Deputatul PMP Robert Turcescu a comentat, marți seara, în studioul Știrilor B1 TV, cazul celor doi parlamentari social-democrați, Adrian Solomon și Ioan Stativă, care au făcut scandal într-un fast-food din centrul vechi al Capitalei. Cei doi aleși au fost amendați după ce au refuzat să poarte masca de protecție și au devenit recalcitranți, adresând cuvinte jignitoare agenților.

Robert Turcescu susține că Solomon și Stativă nu sunt reprezentativi pentru ce ar trebui să însemne un deputat din Parlamentul României.

”Ăștia doi nu sunt reprezentativi, cred eu, pentru ce ar trebuie să însemne deputat în România. (...) Nu m-ar surprinde să-i văd mâncând semințe și scuipând cojile pe culoarele Parlamentului pe cei doi. Sunt niște personaje pe care nu dai prea multe parale. I-am văzut și cum vorbesc și cum gândesc. Sunt doi ghiorțani”, a spus Turcescu.

Totodată, acesta a apreciat reacția autorităților în cazul celor doi deputați.

”Felicit Poliția pentru felul în care a reacționat, amenda e absolut în regulă. Îi felicit, mai ales, pe puștii ăia de acolo, de la shaormerie.

E aceeași atitudine pe care am văzut-o de nenumărate ori, cu genul ăsta de ghiorțani, când îi oprește Poliția că au depășit viteza legală în diverse zone, care se dau jos și îi dau un pumn polițistului, înjură sau fug de la locul accidentului, lovesc pe cineva și pleacă. Am văzut chestia asta de nenumărate ori în România. E o mizerie, e o prostie, dar faptul că au fost amendați și pentru injuriile proferate la adresa polițiștilor, și pentru faptul că nu au purtat mască ne arată că există niște reflexe bune, încă, în statul român”, a mai spus Robert Turcescu.

Cei doi deputați au fost amendați pentru că au intrat în localul fast-food fără a purta mască de protecție.

„În urma analizării imaginilor video, polițiștii Serviciului de Poliție pentru Centrul Vechi i-au sancționat contravențional pe cei doi bărbați și cu amenzi în valoare totală de 4.000 de lei, pentru nerespectarea măsurilor care se aplică în starea de alertă pentru prevenirea și combaterea virusului COVID-19”, a anunțat Poliția București.

De asemenea, Adrian Solomon și Ioan Stativă au fost sancționați pentru scandalul pe care l-au provocat în shaormeria din Capitală.

”O patrulă a Serviciului de Poliție pentru Centrul Vechi din cadrul Poliției Capitalei a fost solicitată de agenți de pază ai unui restaurant de tip fast-food din Sectorul 3 să intervină, întrucât în interiorul localului se afla un bărbat care refuza să poarte mască de protecție, având un comportament recalcitrant. Colegii au depistat persoana în cauză, iar în urma discuțiilor purtate cu acesta le-au fost adresate expresii jignitoare, având o atitudine sfidătoare la adresa colegilor mei. Alături de persoana în cauză se mai afla un bărbat, care la rândul său a manifestat un comportament similar. Cei doi bărbați au fost sancționați contravențional cu două amenzi în valoare totală de 2.600 de lei pentru provocarea ori participarea efectivă la scandal în locuri publice și pentru proliferarea de injurii sau expresii jignitoare”, a declarat Ciprian Romanescu, purtător de cuvânt al Poliției Capitalei.

