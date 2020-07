Rochii de seara - cum alegem rochia potrivita

Rochii de seara - daca vrei sa te faci remarcata la urmatorul eveniment special, lasa-te inspirata din colectia de rochii de seara de la JojoFashion!

Daca vrei sa ai o tinuta perfecta la evenimentele speciale din viatata tine cont de urmatoarele criterii atunci cand alegi rochia de seara:

Material

Croiala

Lungime

Culoare

Material - alege rochii de seara confectionate din materiale pretioase, rochii confectionate din matase, dantela, voal, tul, satin, tafta, brocard, etc.

Croiala - poti alege rochii de seara sirena, asimetrice, in clos, bodycon, babydoll sau rochii de seara fluide croite lejer.

Daca esti plinuta alege rochii de seara croite in A ( A-line), tip creion. croite drept sau rochii asimetrice care atrag privirea pe croiala rochiei si umbresc kilogramele in plus.

Lungime - daca exista un dress code la evenimentul la care esti invitata trebuie sa tii cont de el. Daca nu esti conditionata sa porti o tinuta anume si mergi la o nunta, alege sa porti rochii de seara midi sau rochii de seara lungi. Poti purta si rochii de seara scurte, dar sa fie modele elegante, croite lejer, cu o lungime usor deasupra genunchilor.

Minionele pot purta cu succes rochii tip baby doll, iar femeile inalte pot opta pentru rochii de seara lungi vaporoase sau pentru rochii de seara tip sirena din paiete sau dantela.

Culoare - cand alegi culoarea rochiei de seara trebuie sa tii cont in primul rand de eveniment. E clar ca nu poti merge la o nunta intr-o rochie alba ca sa nu te confunde lumea cu mireasa sau sa o eclipsezi. Iformeaza-te despre rochiile domnisoarelor de onoare si evita sa porti o rochie in aceeasi nuanta cu a lor.

Daca mergi la un botez, alege sa porti rochii de seara in nuante pastelate sau rochii de seara florale, intr-un cuvant, alege rochii vesele. Evita sa porti culori inchise la culoare, doar mergi sa sarbatoresti venirea pe lume a unui copil, nu mergi la un eveniment trist. Daca totusi vrei sa te imbraci in negru sau intr-o nuanta inchisa, alege un croi asimetric si adauga accesorii colorate care sa-ti scoata tinuta din anonimat.

Alt criteriu important in alegerea culorii rochiei de seara este nuanta tenului.

Ten deschis - este caracteristic la blondele naturale. Daca te incadrezi in aceasta categorie, te avantajeaza tonurile de maro, albastru, mov pruna, verde, indiferent ca sunt pastelate sau sunt nuante tari.

Un exemplu bun pentru o femeie cu tenul deschis este rochia de seara albastra Allegria, confectionata din materiale de calitate superioara, croita special sa-ti contureze un look elegant si rafinat.

Tenul trandafiriu - este acel tip de ten care pare imbujorat tot timpul si il regasim la roscate, satene sau la brunete. Alege o rochie de seara in nuante tari, precum ciclam, burgundy, rosu magenta, nuante de albastru sau negru.

Pentru tenul trandafiriu iti recomand rochia de seara midi din dantela burgundy Alida. Croiul bodycon iti scoate in evidenta formele corpului intr-un mod elegant, asadar este ideala pentru femeile cu forme.

Pentru doamnele care vor sa afiseze un look elegant, dar in acelasi timp inocent si rafinat, iti recomanda rochia de seara plisata din voal verde Loretta.

Tenul masliniu - este caracteristic brunetelor cu ochi caprui sau negri. Te avantajeaza rochiile albe, neon, roz, auriu, bej, portocaliu, mov sau rosu.

Daca corpul iti permite, alege rochia de seara cu spatele fish tail, Love. Rosul iti scoate in evidenta tenul masliniu si in acelasi timp iti confera un look plin de senzualitate.

Daca ai bustul mare si picioarele lucrate, rochia de seara din satin portocaliu Donna este perfecta. Iti scoate in evidenta atat tenul masliniu cat si formele generoase.

Scoate capul din multime si fii diferita cu rochia Donna!

Rochiile de seara prezentate mai sus sunt disponibile in magazinul online JojoFashion.