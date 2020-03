Românul care a revenit cu avionul din Spania, deși avea certificat medical eliberat de autoritățile spaniole care confirmau că e infectat cu noul coronavirus, a avut o mare grijă după ce a fost scos din izoletă - să fumeze.

Detaliul a fost menționat de medicul Cătălin Apostolescu, purtător de cuvânt al Institutului de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, în contextul unei discuții despre cât de responsabili trebuie să fim fiecare dintre noi, pentru a preveni răspândirea COVID-19.

„Să vă spun că pacientul ăsta, după ce s-a dat jos din izoletă, prima lui grijă a fost să fumeze?”, a susținut medicul.

Românul infectat cu COVID-19, care s-a întors bine-mersi din Spania, s-a ales cu dosar penal. El ar fi trebuit să rămână în izolare timp e 14 zile. Situația din această țară e atât de gravă încât medicii de acolo tratează doar cazurile grave.

„Persoana a prezentat pe parcursul zborului simptome specifice și a fost preluată de personalul DSP prezent la aeroport și transportată cu izoletă la INBI Matei Balș”, a transmis Grupul de Comunicare Strategică.

Autoritățile au trecut la identificarea pasagerilor din aeronavă, circa 60 la număr, pentru demararea urgentă a anchetei epidemiologice.

