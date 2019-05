Un român a stat aproape patru luni într-o închisoare din Austria, deși era nevinovat: ”Mi-am spus că asta e, mă duc cu ei, dau o declaraţie, lămuresc lucrurile şi în câteva ore termin...”

Un român a petrecut 122 de zile într-o închisoare din Graz (Austria), deşi era complet nevinovat, scrie Adevărul, după ce autoritățile judiciare austriece au ignorat luni de zile martorii şi probele aduse de român care îi demonstrau nevinovăţia, dar şi faptul că abia se putea deplasa, deoarece suferise o intervenţie chirurgicală la un călcâi.

Este vorba despre Andrei B. (30 de ani) din Tecuci, care a absolvit Facultatea de Drept. El a petrecut aproape patru luni într-o închisoare austriacă, până când autoritățile au stabilit că este complet nevinovat. El fusese arestat chiar din România, pe 18 aprilie 2018, în baza unui mandat european de arestare - sub acuzația că a făcut parte dintr-o bandă care a dat mai multe spargeri pe teritoriul austriac.

Deși românul a susținut în repetate rânduri că se afla în România atunci când au fost comise spargerile, tot n-a scăpat de închisoare. Bărbatul a fost arestat în urma unei confuzii, după ce a fost identificat într-o fotografie de către un hoţ, membru al unei bande care spărgea maşini în Austria. Ulterior, hoţul a recunoscut că se înşelase în privinţa lui Andrei, însă declaraţia lui nu a mai fost luată în considerare la acel moment.