Caz șocant în Franța! O româncă de 30 de ani a fost omorâtă cu sânge rece chiar de soțul ei, de care era despărțită.

TRAGEDIE ÎN MUZICĂ! LACRIMI PENTRU FUEGO! INIMA A CEDAT! IMAGINI GREU DE PRIVIT (FOTO)

Laura Mocanu, stabilită la Saint-Rémy-lès-Chevreuse, a fost ucisă vineri noaptea în casa ei, de bărbatul pe care îl găzduia pentru o vreme, din milă.

ADIO, MIHAI CONSTANTINESCU! ‘A PLECAT TÂRZIU, ÎN NOAPTE’! MARA BĂNICĂ A DAT VESTEA TRISTĂ! ULTIMELE IMAGINI

În vârstă de 28 de ani, acesta, tot român, s-a prezentat singur la Jandarmerie şi a anunţat crima. Poliţiştii spun că a strangulat-o pe Laura, în timpul unei dispute conjugale, informează observator.tv.

Tânăra a încercat în mai multe rânduri să se despartă de criminal, iar de curând susţin prietenii, luase decizia unei separări definitive. Acceptase însă ca bărbatul să locuiască în aceeaşi casă cu ea, până găsea unde să se mute.

(Foto: Facebook)

"Ea a pus ferm capăt relaţiei cu soţul ei, dar a fost de acord să îl găzduiască temporar. Vineri am vorbit cu ea, era foarte bucuroasă pentru că sâmbătă urma să zboare în Cuba, în vacanţă. Nu a venit sâmbătă la aeroport, am sunat astăzi la poliţie pentru că nu ştiam nimic despre ea. Când am aflat ce s-a întâmplat, am suna-to pe sora ei. Sunt dărâmată", a explicat Sarah Berthelot, o prietenă a româncei.