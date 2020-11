România a achitat avansul pentru vaccinul anti-COVID. Florin Cîțu: „Am semnat plata externă către CE, în suma de 12 milioane de Euro” (VIDEO)

Guvernul a întreprins primii paşi concreţi pentru achiziţionarea vaccinului anti-covid-19, iar campania de vaccinare din primul semestru al anului viitor începe să nu mai fie doar o promisiune. Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a anunţat că România a plătit avansul pentru vaccinul anti-COVID-19. Astfel, Ministerul Finantelor a plătit 12 milioane de euro ca avans.

„Toți românii trebuie să știe! Am semnat plata externă către CE, reprezentând avans vaccin COVID-19, in suma de 12.058.345 Euro!”, a anunțat ministrul Finanțelor, pe contul său de Facebook.

Reamintim că aceasta este doar o primă tranșă, investițita totală fiind de 100 de milioane de Euro pentru țara noastră. Comisia Europeană a anunțat că va distribui vaccinul în funcție de populația țării. Primele donze vor ajunge în România în luna decembrie, după cum a anunțat medicul Valeriu Gheorghiță. Primele persoane vaccinate vor fi medicii și persoanele vulnerabile, dar și cei care au boli cronice. Compania Moderna este ultima cu care s-a semnat contractul, anunțând un vaccin cu o eficacitate de 94%, studiile clinice însă au fost terminate de o singură companie farmaceutică, este vorba despre AstraZeneca care așteaptă în Statele Unite aprobarea.

S-a ascuns sub pat ca să-i facă o surpriză iubitului. El a intrat în cameră, iar ea, de pe parchet, a trăit şocul cel mare

Medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare împotriva COVID-19 a anunțat că, în cel mai bun caz, primele doze de vaccin vor fi disponibile în Romînia în cea de-a doua jumătate a lunii decembrie.

"În cel mai fericit caz, ne aşteptăm ca în a doua jumătate a lunii decembrie, spre sfârşitul lunii decembrie, să avem disponibile primele doze de vaccinuri de la cel puţin o companie producătoare. În scenariul pesimist, probabil că vorbim de luna ianuarie-februarie. Ar fi cel puţin 2,4 milioane de doze de la Astra Zeneca şi probabil tot atâtea doze de la Pfizer”, a anunțat Gheorghiță, precizând că România are toate fecilitățile necesare pentru depozitarea vaccinului la temperaturi scăzute. Principalul centru în care dozele vor fi stocate va fi Institutul Cantacuzino. De asemenea, vor fi folosite și sediile a șase spitale militare din țară.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.