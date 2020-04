România a primit 200.000 de măști de protecție FFP2 din China, ca urmare a unei achiziții efectuate de către UNIFARM SA. Acestea vor fi distribuite unităților medicale, în funcție de priorități, pentru gestionarea cazurilor infectate cu noul coronavirus.

Județele cu un număr mare de persoane confirmate pozitiv vor avea întâietate

„Aeronava Tarom, care a aterizat în această seară pe aeroportul Otopeni, a realizat cursa în baza unui contract comercial pentru perioada 2-3 aprilie 2020, pe ruta București - Almaty (Kazahstan) – Shenzhen (China) pentru a aduce 9 tone (cca 100 mc) de materiale sanitare necesare în lupta cu noul virus coronavirus (COVID-19)”, se arată în comunicatul emis de Grupul de Comunicare Strategică, care a afirmat că sunt așteptate și alte transporturi conținând achiziții realizate de Compania Națională Unifarm SA.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Deoarece zborul a fost efectuat într-o țară încadrată în zona galbenă privind răspândirea Covid 19, echipajul va intra în perioada de izolare obligatorie.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

În ziua precedentă, o aeronavă C-27 J Spartan aparținând Forțelor Aeriene Române a adus 100.000 de măști de protecție tip FFP2 și FFP3 din Turcia, achiziție realizată prin Oficiul Național de Achiziții Centralizate și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

„Distribuirea echipamentelor de protecție va fi realizată cu mijloace de transport aflate în dotarea IGSU, iar cu sprijinul inspectoratelor județene pentru situații de urgență, echipamentele vor fi alocate, în funcție de nevoi, personalului medical din țară și echipajelor operative care acționează în teren”, se arată în comunicatul MapN.

De asemenea, Ministrul Economiei a declarat, la începutul săptămânii, în cadrul ședinței de Guvern, că începe producția autohtonă de măști de protecție și de combinezoane.

Virgil Popescu a precizat că prima linie de producție este în Maramureș, unde se fabrică 150.000 de măști pe zi, în timp ce o altă fabrică de echipamente va fi la Galați.

Totodată, șeful statului, Klaus Iohannis, i-a îndemnat pe antreprenorii autohtoni să meargă cu idei către autorități, deoarece, în acest context, scopul este de a promova produsele românești de primă necesitate.

Amintim că deja au fost produse primele izolete românești, iar primul ventilator mecanic românesc a trecut testul de funcționate. Mai mult decât atât, specialiștii pregătesc pregătesc omologarea și certificarea ventilatorului.

Până în prezent, în țara noastră au fost confirmate 2.738 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus, cu 278 mai multe decât de la raportarea precedent.

Din punctul de vedere al distribuției cazurilor pe județe, cele mai multe teste pozitve, 701, sunt înregistrate în Suceava. Următorul în clasament este municipiul București, cu 505 cazuri confirmate.

Bilanțul deceselor cauzate de COVID-19 pe teritoriul României a ajuns la 133 de persoane.

Astfel, România devine cea mai afectată țară din Europa Centrală și de Est de infecțiile cu noul coronavirus. Vârsta medie a victimelor raportate din țara noastră este de peste 65 de ani. Cele mai multe victime sufereau de afecțiuni precum diabetul zaharat, bolile cardiovasculare, hipertensiunea arterială, obezitatea, bolile renale sau afecțiunile oncologice.

La nivel Mondial, a fost depășit pragul psihologic de un million de persoane infectate cu COVID-19.