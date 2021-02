România ar putea primi vaccinul anti-COVID de la Johnson and Johnson începând cu luna aprilie. Valeriu Gheorghiță: Avantajul este că e suficient să administrăm o singură de vaccin

Medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare a anunțat marți dimineața că un nou vaccin ar putea intra pe piața din România, în luna aprilie. Este vorba despre serul de la Johnson and Johnson, ce urmează să fie aprobat de Agenția Europeană a Medicamentului, în luna martie, scrie Digi 24.

Vaccinul Johnson & Johnson ar putea ajunge în România în aprilie

Potrivit medicului, serul produs de această companie are o eficacitate ridicată și este necesară o singură doză administrată, în cazul fiecărei persoane. Gheorghiță a anunțat că eficacitatea vaccinului este similară cu cea a serului produs de AstraZeneca. Potrivit producătorilor, serul anti-COVID produs de Johnson & Johnson are o eficiență de 66% în prevenirea formelor severe de COVID-19.

„După cum ştim, compania Johnson & Johnson şi-a depus documentaţia pentru a obţine autorizaţia de la Agenţia Europeană a Medicamentului. Asta înseamnă, că în aprilie am avea primele doze. Este un vaccin tot pe bază de vector viral, pe adenovirus uman, eficacitatea e similară cu cea de la Astra Zeneca, însă avantajul este că e suficient să administrăm o singură de vaccin. Practic simplică foarte mult procedura de vaccinare. Condițiile de stocare și distribuție sunt similare cu temperatura de păstrare este obişnuită. Așa am avea în portofoliu un al patrulea vaccinare care ne-ar permite accelerarea campaniei de vaccinare și creșterea accesului persoanelor la vaccinare. Aşa cum ştim, am fost în situaţia să frânăm accelerarea campaniei de vaccinare, din cauza numărului limitat de doze”, a declarat Valeriu Gheorghiță, la DigiFM.

Johnson & Johnson a cerut autorizarea vaccinului anti-COVID în Europa

Săptămâna trecută, Agenția Europeană a Medicamentului a primit o solicitare oficială din partea companiei Johnson and Johnson, pentru aprobarea serului anti-COVID, în blocul comunitar.

Agenția Europenă a Medicamentului va evalua această cerere ''într-un calendar accelerat'', întrucât a început din decembrie o analiză în timp real a datelor privind eficacitatea şi siguranţa vaccinului Johnson & Johnson. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat anunțul pe Twitter, afirmând că executivul UE este pregătit să autorizeze administrarea vaccinului de îndată ce EMA oferă o evaluare științifică pozitivă.

La acest moment, se estimează că evaluarea Agenției Europene a Medicamentului ar urma să se încheie în luna martie, dar cu condiţia ca informaţiile prezentate de compania farmaceutică să fie ''suficient de complete şi solide'', astfel încât acest vaccin să primească autorizaţia de comercializare condiţionată în UE.