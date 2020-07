România are aproape un sfert din mamele minore din Uniunea Europeană. Salvați Copiii: 725 dintre ele s-au aflat în această situaţie înainte de a împlini 15 ani

Statistică îngrijorătoare pentru România. Aproape un sfert dintre mamele minore din Uniunea Europeană sunt din țara noastră, arată un raport al organizației Salvați Copiii.

23% dintre mamele sub 18 ani din Uniunea Europeană trăiesc în România, potrivit Salvați Copiii. Mai mult, sub 2% dintre acestea beneficiază de servicii publice de asistenţă socială.

"Aproape un sfert (23%) dintre mamele sub 18 ani din Uniunea Europeană trăiesc în România, ţară care ocupă primul loc la acest capitol, în rândul statelor membre: datele Eurostat arată că numai în 2018, 8.621 de fete au devenit mame înainte de vârsta majoratului (10-17 ani), iar 725 dintre ele s-au aflat în această situaţie înainte de a împlini 15 ani. Situaţia este cu atât mai critică, cu cât mai puţin de două procente dintre acestea spun că au interacţionat cu serviciile publice de asistenţă socială, potrivit unei anchete sociologice realizate de Salvaţi Copiii România", se arată într-un comunicat al asociaţiei transmis, marţi, Agerpres.

Salvaţi Copiii menţionează că, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), pentru anul 2019, aproape 10% (9.44%) din totalul naşterilor a provenit din rândul adolescentelor. În cifre absolute, este vorba despre 700 de naşteri la minore sub 15 ani şi de 16.831 de naşteri la adolescentele cu vârste între 15-19 ani.

Prin comparaţie, state ca Danemarca, Slovenia şi Luxemburg înregistrează sub 50 de naşteri anual la mame sub 18 ani. Există şi trei ţări europene - Finlanda, Danemarca şi Olanda - în care nicio fată sub 15 ani nu a devenit mamă în anul 2018.

În cadrul unei dezbateri organizate de Salvaţi Copiii România şi Administraţia Prezidenţială s-a arătat că 83% dintre mamele minore nu mai frecventau şcoala la momentul completării chestionarului. Dintre acestea, 64% abandonaseră şcoala înainte de sarcină.

Sarcinile la vârste atât de fragede sunt nedorite. Doar 20% dintre fetele însărcinate locuiesc cu partenerul/tatăl copilului.

Condițiile de trai sunt, de cele mai multe ori, improprii. Potrivit raportului Salvați Copiii, 70% dintre respondenţi afirmă că locuiesc într-o casă cu cel mult două camere și doar o treime au grup sanitar în casă.

Vârsta tatălului, la naşterea copilului, în cazul mamelor minore este în medie cu apoximativ 5 ani mai ridicată

Un alt aspect arată că mamele minore au întreținut relații sexuale cu bărbați mai în vârstă cu aproximativ 5 ani. Vârsta tatălului, la naşterea copilului, este de circa 20 de ani. În valori procentuale, tatăl este el însuşi minor în doar aproximativ 10% din cazuri, arată cercetarea făcută de Salvaţi Copiii.

”Fenomenul mamelor minore s-a cronicizat în România de-a lungul anilor, cu consecinţe care privesc atât siguranţa şi bunăstarea celor doi copii – mama adolescentă şi nou-născutul, cât şi societatea în ansamblul ei. Statutul social vulnerabil al acestor mame este moştenit de copiii lor şi suntem în faţa unui cerc vicios pe care nu îl putem depăşi fără politici publice focusate şi cât mai concrete”, a explicat Gabriela Alexandrescu, preşedinte executiv al organizaţiei Salvaţi Copiii România, citată în comunicat.