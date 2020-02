Prognoză demografică tulburătoare: România va pierde 30% din populație până în 2050 (VIDEO)

Prognoze demografice tulburătoare. Ţările din centrul şi estul Europei vor pierde până în anul 2050 între 18 şi 39% din populaţie. În acest clasament îngrijorător, România figurează pe locul 2, după Bulgaria, cu o scădere de 30 de procente a populaţiei, informează B1 TV.

Până în 2050, cu 22% mai puțini locuitori, Croația va fi o țară de bătrâni, cu nimeni care să-i întrețină, scrie jurnalistul și expertul în Balcani Tim Judah, în Irish Times.

Astăzi peste 20 de milioane de oameni, adică 4% din locuitorii din Uniunea Europeană, provin dintr-un alt stat membru, iar procentul continuă să crească.

Astfel, în următoarele câteva decenii, Bulgaria va pierde cam 39% din populație, urmată de România cu 30% și Polonia cu 15%.

