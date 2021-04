România continuă vaccinarea cu serul AstraZeneca. Valeriu Gheorghiță: Având în vedere contextul epidemiologic, este foarte impotant să se continue vaccinarea cu toate produsele vaccinale disponibile (VIDEO)

Medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19 a anunțat, joi, că este foarte impotant să se continue vaccinarea cu toate produsele vaccinale disponibileîn România. Decizia vine în contextul în care Agenția Europeană a Mediamentului a anunțat, miercuri, că poate exista o legătură de cauzalitate între apariția cheagurilor de sânge și vaccinarea AstraZeneca.

”Agenția Europeană a Medicamentului confirmă faptul că raportul beneficiu-risc al vaccinului AstraZeneca rămâne pozitiv. De asemenea, este identificată o posibilă relație de cauzalitate cu formarea de cheguri de sânge, cu caracteristici neobișnuite, asociate cu niveluri scăzute de trombocite. Au fost analizate până la data de 4 aprilie toate cazurile raportate la nivel european și la nivel mondial, fiind înregistrate aproximativ 222 de cazuri de evenimente trombotice (...) din peste 34 de milioane de doze aadministrate. Toate aceste date echivalează cu o rată de apariție a acestor evenimente de 0,65 la 100.000 de persoane vaccinate. Combinația raportată a cheagurilor de sânge și a trombocitelor scăzute este foarte rară, iar beneficiile globale ale vaccinării în prevenirea COVID-19 depășesc riscurile acestor eventuale efecte secundare.

Emer Cooke, directorul executiv al Agenției Europene a Medicamentului, a precizat că în urma analizelor tuturor cazurilor raportate nu s-au identificat factori de risc care să fe legați de sex, de vârstă sau comobidități, motiv pentru care nu au fost restrânse indicațiile de administare a vaccinului AstraZeneca”, a declarat Valeriu Gheorghiță.

