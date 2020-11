România, în pragul celui de-al treilea val de COVID-19? / Alexandru Rafila: „Eu cred că până la sfârşitul lunii decembrie vom asista la creşteri”

Medicul Alexandru Rafila, reprezentantul ţării noastre în Organizaţia Mondială a Sănătăţii, a menționat despre posibilitatea ca România să se confrunte cu un al treilea val al epidemiei de COVID-19.

Alexandru Rafila despre al treilea val de COVID-19 în România

„Noi acum ne găsim, ca să fiu şi eu în trendul vremurilor, în valul 2, am văzut că sunt ţări, ca Japonia, unde apare al treilea val epidemic. Există decalaje între ţări, probabil că până la sfârşitul anului să se oprească creşterea, nu ştiu să vă spun cifre în momentul de faţă, nu vreau să fac speculaţii.

Este posibil ca după o perioadă de măsuri stricte, care va duce la scăderea cazurilor, spre primăvară, dacă nu o să reuşim să administrăm suficient de mult vaccin, să asitam la o nouă creştere începând cu luna februarie”, a spus specialistul într-un interviu la DIGI24.

Mai mult, Rafila consideră că ar trebui să ne așteptăm la o creştere a numărului de cazuri de coronavirus până spre finalul lunii decembrie, recomandând în acest sens un comportament „temperat” în perioada Sărbătorilor de iarnă.

„Eu cred că până la sfârşitul lunii decembrie vom asista la creşteri, va trebui să fie un comportament temperat, nu cred că trebuie să ne facem planuri ale unor petreceri de Revelion în stil clasic, sigur, mult mai restrânse şi cu măsuri de protecţie încât să limitezi transmiterea, mai degrabă în mici pensiuni decât în mari restaurante”, a mai menționat medicul.

Medicul Alexandru Rafila preconizează 20.000 de cazuri zilnice de COVID-19 în decembrie

La începutul lunii noiembrie, medicul Alexandru Rafila se arăta sceptic în ceea ce privește eficiența noilor restricții propuse de Guvern, pentru a limita răspânirea noului coronavirus, estimând 20.000 de cazuri zilnice de SARS-CoV-2.

''Cred că această creştere va mai continua, indiferent de ce măsuri se vor lua zilele următoare. Cred că două săptămâni de carantină nu este cel mai bun model, adică, trebuie să ne uităm să vedem ce se întâmplă, cum au făcut alte ţări.

Şi carantina asta, vedeţi dumneavoastră că are diverse variante. Noi îi spunem carantină în general. Închiderea circulaţiei noaptea care se propune şi în România şi în alte ţări, are o altă intenţie. Este legată de excluderea posibilităţii de a participa la diverse evenimente, petreceri, lucruri de genul acesta, care de obicei se produc după ora 22 şi lucrul acesta duce implicit la reduerea contactelor care fac posibilă transmiterea. Ăsta este de fapt substratul acestei decizii. Eu cred că actuala valoare pe care am înregistrat-o azi, 5 noiembrie, cel puţin se va dubla până în următoarele patru săptămâni",a declarat medicul într-un interviu