România a intrat, de miercuri, sub efectele Ordonanței Militare nr.3, care practic reduce posibilitatea cetățenilor de a ieși din case doar la asigurarea nevoilor zilnice, celor profesionale sau celor medicale urgente ce nu suportă amânare, donării de sânge și realizării de activități agricole.

Totodată, actul normativ prevede că Ministerul Apărării Naționale preia în pază anumite obiective și va sprijini celelalte structuri de securitate națională cu resurse umane și logistice.

Astfel, deja au apărut primele imagini cu militarii români într-o misiune cu totul specială, generată de efectele produse la nivel național de COVID-19, noul coronavirus ce a îmbolnăvit aproape 435.000 de oameni de pe tot globul și a ucis peste 19.600.



„Suntem mereu acolo unde este nevoie de noi! Militari din mai multe structuri ale Forțelor Terestre Române au plecat în misiune. Toate măsurile sunt luate în vederea limitării răspândirii virusului. Împreună suntem mai puternici!

Începând cu ora 12.00 au intrat în vigoare restricțiile de circulație pe durata stării de urgență. Ieșiți doar dacă aveți urgențe și nu uitați să aveți la voi documentul de identitate și adeverința sau declarația pe proprie răspundere”, a scris MApN, miercuri, pe Facebook.



Acestea fiind spuse, puținii cetățeni ce mai circulă încă pe străzile Capitalei au putut observa cum Piața Unirii, dar și alte zone, altădată „patrulate” intens de bucureșteni, au devenit acum scena de acțiune a TAB-urilor și a Humvee-urilor militare.



