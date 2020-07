România, între caniculă și furtuni în acest weekend. Alina Șerban, meteorolog ANM, despre vremea la mare și la munte, în direct pe B1 TV (VIDEO)

Vreme extremă în acest sfârșit de săptămână, în România. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un nou cod galben de caniculă și disconfort termic pentru Capitală și 16 județe, însă, pe lângă vremea deosebit de caldă, trebuie să ne așteptăm și la furtuni. Tot vineri a intrat în vigoare un alt cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, potrivit B1 TV.

