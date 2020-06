România, locul 57 în topul țărilor sigure de vizitat în această perioadă. Pe ce poziție se află Ungaria și Bulgaria

Toate statele lumii revin gradual, la vechile activități. Multe afaceri s-au repus pe picioare, în condiții speciale, iar statele Uniunii Europene și-au anunțat redeschiderea sezonului turistic. Măsurile de siguranță sunt invocate de guvernele lumii. Și totuși, cât de „sigură" este România, în contextul pandemiei de coronavirus?

România se află pe locul 57 în topul celor mai sigure țări de vizitat în această perioadă, potrivit unui studiu publicat în revista Forbes, realizat de o companie de research londoneză. La nivelulul continentului european, România este pe locul 30 din cele 43 de state, sub Bulgaria și Italia.

Elveția, cea mai sigură țară de vizitat în perioada pandemiei

Cea mai sigură țară din lume de vizitat în această perioadă este Elveția, urmată de Germania și Israel. Top 20 este completat de Singapore, Japonia, Austria, China, Australia, Noua Zeelandă, Korea de Sud, Emiratele Arabe Unite, Canada, Hong Kong, Norvegia, Danemarca, Taiwan, Arabia Saudită, Ungaria, Olanda, Vietnam. Ungaria ocupă locul 18, iar Bulgaria este pe locul 48.

În acest moment, zonele cu cel mai mare risc sunt cele din Africa, America de Sud, Orientul Mijlociu, Asia. Cele mai „nesigure" sunt Bahamas, Laos, Cambodia, Indonezia, Peru, Paraguay, Honduras, Algeria, Maroc, Brazilia și Panama.

România, în urma Ungariei

La nivelul regiunii europene, România se află tot în partea inferioară a clasamentului, pe locul 30. Franța este pe 32, Suedia pe 34, Marea Britanie pe 36, Belgia pe 40 și Albania pe 31. Cel mai „nesigur" teritoriu, potrivit studiului londonez este Macedonia de Nord.

Din punct de vedere al eficienței măsurilor guvernamentale, România este pe locul 43 în topul celor 100 de state cu cele mai eficiente măsuri. Germania, Israel, Austria, Elveția, Japonia, Australia, Norvegia, Singapore, Korea de Sud și Taiwan sunt fruntașe. Ungaria este pe poziția 23, Bulgaria pe 59, iar codașele clasamentului sunt Paraguay, Brazilia, Statele Unite, Rusia și Albania.

Pagube economice uriașe în Spania

În Spania, unul dintre cel mai puternic afectate state de pandemia de COVID-19, turismul s-a redeschis din data de 1 iunie, în condiții speciale.

„În acest an 2020, extrem de atipic, nu ne vom comporta ca de obicei. Este vorba de sănătate. Trebuie să ne asigurăm că nu vom importa cazuri deoarece încercăm să ţinem sub control cazurile pe care le avem în ţară. Este o gestionare foarte prudentă din partea noastră, pentru a ne asigura că situaţia este sub control", a explicat Ministrul de externe Arancha Gonzalez Laya

Spania atrage, în mod normal, 80 de milioane de oameni pe an, turismul reprezentând peste 12% din produsul intern brut și o pondere și mai mare a locurilor de muncă, astfel că sezonul de vară este crucial pentru posibilitățile de atenuare a unei recesiuni viitoare.

Potrivit datelor publicate, luni, de Institutul Naţional de Statistică (INE) din aceast stat, în primele patru luni ale acestui an, veniturile din turism aproape că s-au înjumătățit.

Mai exact, în perioada ianuarie – aprilie 2020, cei aproape 10,5 milioane de turiști care au călătorit în Regatul Iberic au cheltuit 11,7 miliarde de euro, cu 48% mai puțin față de aceeași perioadă din 2019.

Grecia va plăti cazarea turiștilor care se infectează cu COVID-19 în vacanță

Purtătorul de cuvânt al guvernului elen, Stelios Petsas, a anunțat la începutul lunii că singurul scop al Executivului de la Atena este singuranța rezidenților și a vizitatorilor. Astfel, autoritățile elene se obligă să achite cazarea oricărui turist care, în timpul vizitei în acestă țară, este depistat pozitiv cu SARS-CoV-2.

„Scopul nostru este să asigurăm protecție maximă pentru rezidenți și vizitatori. (…) Am facut-o în trecut și o vom face în continuare. Ne așteptăm la mult mai puține cazuri - sau chiar niciunul - pentru că țările europene din care așteptăm turiști au o situație epidemiologică în scădere", a declarat Petsas într-o conferință de presă, citat de ziarul Kathimerini.

Începând de luni, într-o nouă fază de relaxare a interdicțiilor impuse pentru prevenirea răspândirii pandemiei de COVID-19, în patru insule spaniole s-au redeschis terasele la 75% din capacitate și cu respectarea unor măsuri speciale de siguranță sanitară și de distanțare, printre care așezarea meselor la o distanță de 1,5 metri una de cealaltă.