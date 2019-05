România, în fața unui dezastru demografic. Doar cinci judeţe se mai pot lăuda cu un spor natural pozitiv (VIDEO)

România se confruntă cu un adevărat dezastru demografic. Doar cinci din cele 41 de judeţe ale României se mai pot lăuda cu un spor natural pozitiv. Diferenţele faţă de anul 1990 sunt enorme. Atunci situaţia era diametral opusă şi doar patru judeţe din ţară înregistrau deficit la capitolul natalitate, informează B1 TV.

