România primește marți peste 140.000 de doze din vaccinul anti-COVID-19. Primul avion a sosit deja pe Otopeni / Alte două vor ateriza la Timișoara și Cluj-Napoca (VIDEO)

Peste 140.000 de doze din vaccinul anti-COVID-19 produs de Pfizer și BioNTech ajung marți în țară, de această dată pe cale aeriană. O parte dintre ele au sosit marți dimineață pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, iar de aici vor fi transportate la centrul de stocare de la Institutul Cantacuzino şi la centrele regionale din Braşov, Craiova, Constanţa şi Iaşi.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.