România raportează către Organizația Mondială a Sănătății mai multe organe transplantate, decât prelevate în mod legal. Informația a fost prezentată, în cadrul emisiunii ”Se întâmplă acum”, de juristul Silvia Tăbușcă, singurul român care a participat la Conferința Globală despre Traficul de Persoane și Traficul de Migranți, care a fost organizată de INTERPOL, în Argentina.

Juristul a explicat că în cadrul Conferinței România a fost menționată de mai multe ori cu referire la numărul mare de traficanți și de victime ale traficului de persoane.

”Întâlnirea INTERPOL pe trafic de persoane are loc în fiecare an. România a fost menționată în mai multe prezentări și de mai multe ori, atât la nivelul grupului de lucru al experților INTERPOL pe trafic de persoane, dar și la nivelul Conferinței globale, ca oferind în plan european cel mai mare număr de victime, dar și cel mai mare număr de traficanți. Din contextul ăsta, România a fost menționată de câteva ori. Ulterior, traficul de copii, în special traficul de copii pentru furturi în plan european, a fost o altă temă care a adus în discuție România, deoarece atât copiii exploatați, cât și rețelele, în mare parte, sunt din România”, a explicat expertul.

Întrebată care este numărul estimat de copii traficați ilegal din România pentru prelevarea de organe, Silvia Tăbușcă a răspuns: ”Din păcate, nu avem statistici cu privire la acest tip de exploatare. Este o temă nouă, nu numai în plan internațional, dar și în plan național. Este foarte greu de vorbit, în momentul de față, cu privire la numărul de copii sau adulți care sunt traficați în scopul exploatării pentru prelevare de organe”.

”Din datele statistice pe care eu le am rezultă că România raportează către Organizația Mondială a Sănătății mai multe organe transplantate, decât prelevate în mod legal. Pentru mine, diferența dintre prelevarea legală și transplantarea organelor reprezintă o problemă care ar trebui să ridice semne de întrebare autorităților din România și să avem niște investigații în acest domeniu.

Pot doar să spun că datele pe care eu le-am identificat ca fiind date oficiale, raportate de statul român către Organizația Mondială a Sănătății arată faptul că facem transplanturi de rinichi mai multe decât avem organe prelevate în mod legal declarate.

Din momentul în care Uniunea Europeană a început să facă statistici, din 2010, suntem pe locul I la numărul victimelor traficului de persoane. Au fost fluctuații mici între România și Bulgaria, însă în majoritatea anilor, datele au arătat că pe toate categoriile de vârstă, pe toate categoriile de exploatare, România are cei mai mulți cetățeni exploatați în spațiul Uniunii Europene”, a mai spus Silvia Tăbușcă.

