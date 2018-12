''Vă rog să vă verificați facturile...'' Tarifele de roaming pe 1 Decembrie nu ar fi fost anulate, așa cum au promis autoritățile române și moldovene

Autoritățile române și moldovene și-au anunțat cetățenii că se pot suna fără roaming pe 1 Decembrie. Ce n-au precizat, însă, este că decizia finală aparținea operatorilor de telefonie mobilă. Cel puțin unul dintre marii operatori, însă, nu a scos această taxă, așa că românii și moldovenii care s-au sunat pe 1 Decembrie bucuroși că măcar o zi au scăpat de roaming se vor trezi cu o surpriză de proporții când le vor veni facturile.

Informația a fost dezvăluită de jurnalistul Vitalie Cojocari, pe pagina sa de Facebook.

”Mai țineți minte momentul în care România și Republica Moldova și-au anunțat cetățenii că se pot suna fără roaming pe 1 decembrie? Doar pe 1 decembrie?

Ei bine, dacă ați făcut-o, sperând că nu veți plăti taxa gigantică de roaming, am o veste proastă pentru voi. Vă rog să vă verificați facturile la finalul lunii.

Cel puțin unul dintre marii operatori de telefonie mobilă din România nu a scos taxa de roaming. Informația mi-a fost confirmată de o sursă sigură, aflată într-o funcție importantă în cadrul companiei respective. O companie mare, una din cele importante. Din motive de confidențialitate, nu pot să dau nici numele companiei, nici numele persoanei respective.

- De ce nu ați scos tarifele de roaming?, mi-am întrebat sursa.

- Pentru că nu am primit confirmarea de la Moldtelecom(compania moldovenească de stat de telefonie) că le vor scoate și ei. Le-am cerut-o, dar pentru că nu am avut o reacție oficială, nu am putut doar noi să subvenționăm această măsură.

Acordul semnat între cele două state, a fost doar opțional pentru operatorii de telefonie, îmi explică sursa mea”, a scris Vitalie Cojocari, pe Facebook.

Jurnalistul a mai scris că există tensiuni între ANCOM și oficialitățile de la Chișinău deoarece Moldtelecom acuză prin articole de presă ANCOM că nu și-ar dori scoaterea roamingului între România și Republica Moldova. O sursă din ANCOM, însă, i-a spus lui Cojocari că acest lucru nu este adevărat, pentru că nu ANCOM ar avea de pierdut dacă ar fi scoase taxele de roaming.

”- Dar cine?

- Știi tu cine. Cei sau cel care controlează Moldtelecom, care încasează taxele alea uriașe din Elveția la fiecare apel spre Republica Moldova. Dacă mai continuă atacurile, că noi ne-am opune eliminării roamingului, o să ieșim cu informații clare despre cine se opune și de ce? Băieții ar pierde bani mulți și nu vor asta.

- Ieșiți acum.

- Nu, sper că încă vom reuși să ne înțelegem. Chiar acum câteva zile ANCOM a avut o discuție cu premierul Filip despre asta. Încă mai sperăm”.

Vitalie Cojocari a mai precizat că din Moldova, din rețeaua Moldtelecom, este aproape de două ori mai ieftin să suni în Rusia pe mobil decât în România.

Moldtelecom a venit cu o reacție în acest caz:

”La data de 1 decembrie 2018, Moldtelecom s-a conformat deciziei ANRCETI care a fost una obligatorie pentru toți operatorii și a oferit abonaților săi servicii de Roaming gratuit cu România. Totodata, Moldtelecom nu poartă răspundere pentru activitatea altor operatori pe piață cu privire la subiectul eliminarii tarifelor de Roaming, în special pentru ziua de 1 decembrie curent.

Toate deciziile pe subiectul eliminarii tarifelor de Roaming sunt luate la nivel interguvernamental de către agențiile care reglementează activitatea operatorilor de telecomunicații din ambele țări, ANRCETI în Moldova şi ANCOM în Romania.

Moldtelecom susține proiectul și crede că în scurt timp cetățenii ambelor țări se vor putea bucura de eliminarea totală a tarifelor de Roaming pentru comunicare între România și Moldova.

Până la decizia finală pe acest subiect, Moldtelecom duce negocieri cu operatorii din Romania în direcția diminuarii tarifelor de Roaming pentru abonații săi. Din 1 ianuarie Moldtelecom va anunța tarife noi reduse.”