EXCLUSIV // Cazul transportului de oi care a eșuat chiar la plecarea din portul Midia, ducând la moartea a mai bine 14.600 de oi, a stârnit reacții puternice din partea Parlamentului European care a deschis o anchetă amplă. Reprezentanții organizațiilor de mediu care s-au impicat în acest caz vor fi audiați, joi, la Strasbourg. Țara noastră riscă infrigement pentru acest incident, dar și pentru modul în care se efectuează aceste transporturi pe distanțe extrem de lungi.

”Din punct de vedere legal s-a inițiat o anchetă la nivel european și în general pe gafele pe care România le face în mod repetat în privința acestui comerț barbar. Am fost invitat la Strasbourg, sunt chiar acum în drum spre Strasbourg unde voi fi unul dintre cei audiați, pentru că noi am colectat foarte multe dovezi de primă mână, atât în vară când a fost acel transport dezastruos către Golful Persic dar și pe acest caz. Mi s-au alocat 12 minute să prezint dovezile și credem noi că ne paște un infrigement iminent pe cazul exportului cu animale vii.

Repet, nu este vorba de un comerț intracomunitar pe distanțe scurte, este vorba de un comerț cu animale vii către țări terțe pe distanțe foarte, foarte lungi, vorbim de nordul Africii și de Orientul Mijlociu și chiar Golful Persic. Sunt destinații foarte îndepărtate unde nu există legi pentru protecția animalelor. Practic pot să vă spun că din ce am văzut cu ochii mei în aceste țări, animalele care s-au înecat zilele acestea la Midia până la urmă au avut o soartă mai bună decât cele care ajung la destinație și sunt supuse unor chinuri inutile care nu au nici o legătură nici cu legislația din Europa nici cu cea din România și nu respectă nici măcar propria lor religie, felul în care animalele sunt tratate și sacrificate acolo.

Singura soluție este să ne vedem interesul noi ca români și din punct de vedere economic, dar și al bunăstării animalelor, și să înlocuim acest comerț cu animale vii cu export de carne, nu ne așteptăm să se întâmple de pe o zi pe alta. Ne așteptăm ca măcar noul guvern să înceapă un proces în această direcție să ia un set de măsuri din care nimeni să nu piardă, nici fermierul român, dar nici animalele să nu mai sufere în halul acesta. Eu voi fi audiat practic în Parlamentul European care are o putere fantastică de a iniția anchete așa cum s-a mai făcut pe cazul dosarelor Panama sau scandalul cu dioxid de carbon al companiei Volkswagen, genul acesta de subiecte” a declarat pentru B1.ro Gabriel Păun, reprezentant Animals Internațional.

