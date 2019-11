România sărbătorește, sâmbătă, Sfântul Andrei: Obiceiuri și superstiții în ziua în care 720.000 de români își serbează onomastica (VIDEO)

Sărbătoare mare la români! Credincioșii îl prăznuiesc astăzi pe Sfântul Apostol Andrei, creștinătorul neamului românesc. Ajunul sărbătorii este asociat cu obiceiuri și superstiții legate de ghicirea ursitului și a vremii. Totodata, sute de romani isi sarbatoresc ziua onomastica.



Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei apare pe 30 noiembrie în calendarele ortodox, romano-catolic, luteran şi anglican. Evanghelia lui Ioan spune că Andrei ar fi fost mai întâi ucenic al lui Ioan Botezătorul.

În enumerările apostolilor, Andrei este menţionat mereu între primii patru. Tradiţia Bisericii arată că, după Înălţarea lui Hristos la cer şi după Cincizecime, apostolii au tras la sorţi şi au mers în toată lumea pentru propovăduire. Acestui Întâi chemat i-au căzut sorţii să meargă în Bizantia, Tracia şi Macedonia, cu ţinuturile din jurul Mării Negre, până la Dunăre şi Sciţia (adică Dobrogea noastră) şi până în Crimeea.

După ce a predicat în cetăţile din Sciţia Minor, locuite de greci, romani sau geto-daci, s-a îndreptat spre Sud, ajungând în ţinuturile greceşti, unde pe mulţi păgâni şi închinători la idoli i-a adus la dreapta credinţă. Ajungând în oraşul Patras, a murit ca martir, fiind răstignit pe o cruce în formă de X, numită „Crucea Sfântului Andrei". Locul în care tradiţia populară românescă susţine că a trăit Sfântul Apostol este cunoscut astăzi sub numele de Peştera Sfântului Andrei, situat în apropierea localităţii Ion Corvin din judeţul Constanţa.

Sarbatoarea Sfântului Andrei vine cu traditii inedite. Cel mai cunoscut obicei este acela de a pune grâu la încoltit pentru a vedea daca anul urmator va fi îmbelsugat.

Ziua de 30 noiembrie este cunoscuta zi și sub denumirea de Ziua Lupului. Legendele spun ca în noaptea sfântului Andrei , lupii se aduna si împart prada, pentru iarna care începe.

Tot în noaptea de Sfântul Andrei, fetele îsi pot afla ursitul. Astfel, în speranța ca-l vor visa pe viitorul soț, fetele pun sub perna, la culcare, un fir de busuioc sfințit.

Vremea din noaptea sfantului Andrei ne va spune si ce iarna vom avea. Daca este cer senin oi luna plina, iarna va fi una blânda, însa daca cerul este întunecat atunci iarna va fi una grea.



De Sfântul Andrei, 720.000 de români îoi serbeaza onomastica.

