România, țara copiilor DISPĂRUȚI: O minoră de 16 ani din Sectorul 3, de negăsit (VIDEO)

România continuă să se confrunte cu un adevărat val de dispariţii. Încă o adolescentă a dispărut, de mai bine de 24 de ore, din Capitală.

Poliţiştii şi familia o caută.

ADIO, MIOARA ROMAN! OANA ROMAN A FĂCUT ANUNȚUL ÎN LACRIMI: NU S-A SIMȚIT PREA BINE...

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.