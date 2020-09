România, una dintre cele mai nesigure țării, în contextul pandemiei de COVID-19 (VIDEO)

Țara noastră este considerată una dintre cele mai puțin sigure din lume, în contextul pandemiei de COVID-19. Potrivit unui studiu, România se află pe locul 74 în privința siguranței, din cele 100 de țări analizate.

Clasamentul desemnează Germania ca fiind cea mai sigură țară din lume în acest moment. Germania este urmată de Noua Zeelandă și Coreea de Sud.

În același timp, Elvenția, care a fost pe primul loc în clasamentul din luna iunie, acum a urcat pe locul 4. Japonia este cea de-a cincea țară considerată printre cele mai sigure pe timp de pandemie, iar Australia și China ocupă locul 6, respectiv 7 în clasament.

Pe locul 25, înaintea României, se regăsește Ungaria. Malaezia ocupă locul 46, iar Statele Unite ale Amercii se regăsesc pe locul 55, iar Ucraina pe 64.

Pe locurile codașe însă se regăsesc România, ocupând poziția 74, Bulgaria pe locul 77 și Republica Modlova la poziția 97.

ÎN topul din luna iunie al aceluiași sondaj, țara noastră a coborât mai multe poziții găsindu-se astfel pe locul 57. Potrivit speciliștilor, clasamentul realizat de Deep Knowledge Grup din Londra, nu ia în calcul neapărat numărul de infecții sau decese cauza de infecția cu noul coronavirus, ci mai degraba este vorba de o serie complexă de evaluări, realizate asupra mai multor factori, precum cei medicali, economici sau politici.

Împreună aceștia măresc sau scad scorul unei țări. Tocmai de aceea, spun oamenii de știință, țări puternic lovite de COVID-19 se regăsesc acum în topul clasamentului.

