România va dona Republicii Moldova 20.000 de doze de vaccin anti-COVID-19 (VIDEO)

Guvernul a aprobat, în ședința de miercuri, o Ordonanță de Urgență care prevede acordarea unui sprijin Republicii Moldova în contextul pandemiei de coronavirus, sprijin ce constă în trimiterea în țara vecină a unor doze de vaccin anti-COVID-19. Anunțul a fost făcut de premierul Florin Cîțu, care a precizat că este vorba, deocamdată, de o primă tranșă de 20.000 de doze de vaccin.

”În ședința de Guvern de astăzi au fost mai multe Hotărâri și câteva Ordonanțe. Cea mai importantă este Ordonanța de Urgență prin care am reglementat ajutorul pe care îl vom da imediat Republicii Moldova, constând în 20.000 de doze de vaccinuri. Este o donație pe care o vom face. Este prima tranșă din cele 200.000 de doze pe care le trimitem în Republica Moldova. Astăzi a fost aprobată Ordonanța de Urgență. După ce o să fie publicată OUG, va fi nevoie de o Hotărâre de Guvern pe care o vom lua, dacă este nevoie, într-o ședință online, pentru a ne asigura că aceste doze ajung în Republica Moldova cât mai rapid”, a declarat Florin Cîțu.

