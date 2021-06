Gazul natural din Marea Neagră va fi exploatat, cel mai probabil, la finalul anului 2025 sau 2026, a anunțat marți, Virgil Popescu, ministrul Economiei. Zăcământul este estimat la 42-84 de miliarde de metri cubi de gaze.

În prezent, Romgaz negociază cu ExxonMobil achiziționarea pachetului de 50% din Neptun Deep. Cealaltă jumătate este deținută de OMV Petrom.

„ExxonMobil în 2008 a preluat 50% din zăcământul Neptun Deep din Marea Neagră. Îl exploatează încă cu OMV Petrom. Operator este ExxonMobil. Romgaz negociază achiziţionarea pachetului de 50% din Neptun Deep în acest moment - şi aţi văzut vinerea trecută neobservată o ştire, un raport pe Bursă al Romgazului, că Exxon a acordat deja exclusivitate în negociere până în 15 octombrie pentru finalizarea acestei tranzacţii. Deci, gazul natural din Marea Neagră va fi scos.

Probabil la sfârşitul lui 2025-2026, exact când vrem ca centralele pe care le punem, înlocuind cărbunele cu gazul - să le punem în funcţiune să fie gata, tocmai pentru a avea unde consuma acel gaz surplus pe care îl scoatem din Marea Neagră”, a declarat ministrul Virgil Popescu marți, potrivit Agerpres.

„România a redevenit exportator"

„Suntem cu plus export 135.000 de MW astăzi, pe total an. În ultimele două luni s-a exportat masiv, 578.000 de megawaţi în luna iunie. În România lucrurile au început să se redreseze în sistemul energetic natural. Devenim din nou exportatori neţi de energie - asta s-a întâmplat în Guvernul PNL şi în Guvernul de alianţă PNL, USR-PLUS, UDMR”, a declarat Virgil Popescu în plenul Parlamentului, la „Ora Guvernului”.

Acesta a precizat apoi că 2018 a fost ultimul an de export, în 2019 am importat energie, iar în 2020 am revenit la exportat: „Suntem exportatori neţi de ce? Pentru că am schimbat legea în 2020 şi am întors preţul. Preţul în România este mai mic decât preţul în UE la energie”.