Numărul persoanelor imunizate în România nu este suficient pentru a preveni un nou val de COVID-19, cauzat de noua tulpină Delta. Așa se face c populația trevuie în continuare vaccinată, consideră medicul Radu Țincu, într-o intervenție pentru B1 TV.

“Orice persoan care nu a primit încă vaccinul și România are o vulnerabilitate, pentru că avem puțin peste 4 milioane de persoane vaccinate, 1 milion și ceva de persoane care s-au vindecat și au fost declarate vindecate, probabil că mai există un milion de persoane care au fost asintomatice, dacă le adunăm pe toate ne apropiem de 7-8 milioane de persoane imune, însă nu este suficient pentru că restul populației rămâne vulnerabile, de accea campania de vaccinare trebuie să continue și periaoda de toamnă când virusul va avea o transmisibilitate mai ridicată din cauza temperaturilor scăzute să nu ne prindă cu populația vulnerabilă.

Cu cât procentul de populație neimunizată va fi mai mare, cu atât amplitudinea valului determinat de această variantă virală va fi mai mare.

Cantitatea de anticorpi după vaccinare sau trecerea prin boală scade progresiv. Inițial se considera că până la 6 luni cantitatea este suficientă, ulterior studiile au dovedit că anticorpii după vaccinare durează între 8 și cel mai probabil până la 12 luni.

Astfel că cei care s-au vaccinat în ianuarie nu vor avea nevoie de o altă imunizare timpd e 12 luni cel puțin. E posibil să persiste chiar mai mult de 12 luni”, a declarat medicul Radu Țincu.

