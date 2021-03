Romanian Business Consult finalizează achiziția companiei Ropeco București

Romanian Business Consult devine acționar unic al companiei Ropeco București consolidându-și astfel poziția de lider integrator IT, având o expertiză majoră în retail și pe piața automatizărilor industriale.

Prin această achiziție se deschid companiei noi oportunități în piața soluțiilor IT din banking și plăți electronice.

Valoarea tranzacției este confidențială. Compania Romanian Business Consult a fost asistată în această tranzacție de KPMG și casa de avocatură Filip & Company, iar compania Ropeco București de către EDGE Advisory și casa de avocatură DLA Piper Dinu SCA.

Cele două companii vor continua să opereze ca entități separate, păstrându-și structura de angajați și management, diversitatea soluțiilor IT și tipurile de servicii oferite și urmărind aceeași misiune și aceleași valori de business.

RBC și ROPECO devin mai puternice împreună având același acționariat și aliniindu-se sub același scop de dezvoltare, inovare și extindere a portofoliului de soluții IT. Toate acestea se vor reflecta în perfecționarea capabilităților de integrare și implementare a soluțiilor complexe de IT și la creșterea calității serviciilor oferite către clienții actuali și viitori.

„Ne bucurăm că pe lângă portofoliul de soluții și servicii dedicate marilor rețele de retail modern să adăugăm capacității noastre de integrator IT și experiența importantă în aria proceselor de plată din retail și a automatizării operațiunilor din banking a companiei ROPECO. Întărim prin această achiziție capacitatea operațională a grupului și echipele noastre de dezvoltare, integrare și implementare de aplicații complexe. Țintim în următorii ani o creștere a grupului la 500 de angajați și atragerea de noi talente , susținând continuu dezvoltarea profesională a colegilor noștri din RBC și ROPECO.

De asemenea ne unește de acum încolo aceeași misiune de protejare a mediului pe care o susținem prin expertiza și parteneriatele ambelor companii în automatizarea procesului de reciclare. Oferim retailerilor și producătorilor de băuturi din Romania unele dintre cele mai performante sisteme integrate de gestionare a returnării a ambalajelor reciclabile -RVS (Reverse Vending Systems).

Rămânem în continuare interesați de creșterea grupului prin achiziții în zonele de interes strategic, conform înțelegerii cu partenerul meu în RBC, fondul de investiții Oresa Ventures.” a declarat Andrei Bojiţă, Director General al Romanian Business Consult.

Declarație Cristian Christodorescu CEO Ropeco:" Suntem încântați că facem parte din Grupul RBC . Considerăm că acest lucru reprezintă continuarea unei povești de succes, cea mai bună alegere pentru dezvoltarea firească a business-ului, a respectului pentru clienții noștri.

RBC și ROPECO sunt două firme complementare din punct de vedere al direcțiilor de business, cu un puternic background antreprenorial și o dorință de dezvoltare comună. Această complementaritate a activităților noastre generează sinergii ce vor duce la noi soluții și oportunități de afaceri, care să reflecte nevoile clienților și să creeze valoare prin calitate și accesibilitate, mai ales în contextul actual al dezvoltării industriei de IT. Suntem bucuroși să participăm activ în familia RBC, intenționăm să creăm noi modalități de business și să dezvoltăm o fantastică nouă colaborare pe această bază.”

Cu o cifră de afaceri în 2019 de 32.7 mil de euro, RBC a reușit să fructifice o mare parte din oportunitățile din piață în timpul anului 2020 chiar dacă acest an a fost unul complex dar și special datorită pandemiei globale.

În 2020 cele două companii care fac parte din grupul RBC au realizat o cifră de afaceri cumulată de aproximativ 50 de milioane de euro.

Cele mai importante obiective pentru ambele companii din Grupul RBC sunt satisfacția clienților, consolidarea relațiilor și succesul colaborării de business cu partenerii naționali și internaționali.

În urma achiziției, grupul RBC va pune la dispoziția clienților una dintre cele mai largi rețele de service din România cu centre regionale în toate capitalele de județe , ajungând la peste 200 de ingineri de service și suport la nivel național. Rețeaua de service efectuează mentenanță continuă pentru software, hardware și infrastructură.

RBC se bazează astăzi pe o echipă de peste 50 de specialiști în dezvoltare software și implementare de aplicații bazate pe ultimele tehnologii Microsoft, Linux, Google Cloud Platform, Big Data, Machine Learning.

RBC este una dintre primele companii din România care a implementat o serie de soluții inovatoare pe piața de retail, precum: Self-Checkout; aplicații de raportare și alertare în timp real bazate pe tehnologii Big Data, Artificial Intelligence și Machine Learning; programe de loialitate și promoții pentru consumatori (eLOY).

Compania a derulat cu succes cel mai complex proiect de implementare a caselor de marcat cu jurnal electronic în conformitate cu legislația fiscală din România.

“Știm cum să integrăm soluții noi de IT și să le dezvoltăm în funcție de cerințele clienților. Înțelegem în detaliu nevoile clienților, un exemplu fiind asistarea operațională în desfășurarea proiectelor 24/7 prin Help-Desk și Call Center, asigurându-ne că suntem mereu acolo când este nevoie de noi. Avem consultanți și specialiști cu experiență care pot proiecta fluxuri complexe pentru retaileri naționali și internaționali și pentru consumatorii lor. Țelul nostru este să construim împreună soluții IT inovatoare, să fim alegerea preferată a clienților și unii dintre jucătorii de vârf pe segmentele noastre de expertiză” George Constantinescu Director Comercial și Operațiuni- RBC

Despre Romanian Business Consult (RBC)

Romanian Business Consult este de 30 de ani principalul furnizor și integrator de soluții IT pentru retail și totodată partenerul de încredere pentru companii din domenii precum industria alimentară, logistică, distribuție și producție industrială, care doresc să-și optimizeze afacerile prin îmbunătățirea sistemelor IT cu care lucrează și a proceselor tehnologice din companie.

Compania fondată în 1991 are sediul în București și filiale în Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Brașov și Republica Moldova (Chișinău). RBC lucrează cu peste 20 parteneri internaționali de tehnologie, printre care Diebold-Nixdorf , Bizerba , Supersmart powered by Bizerba, Fujitsu, Zebra, Datalogic, Microsoft, Motorola, PrestigeEnterprise etc; are o prezență importantă între clienții de top din retail și industrie.

Compania oferă un portofoliu complex de soluții IT pentru retail și industrie cuprinzând: soluții de Retail Self-Service (Sisteme POS, Self-Checkout, Cash Management, Kiosk-uri interactive, etichetarea electronică a rafturilor etc), soluții de „Loss Prevention” cu tehnologie de ultimă generație, soluții de reciclare și protejare a mediului – RVS (Reverse Vending Systems), soluții Big Data, soluții complete de trasabilitate WMS (Warehouse Management System), soluții de cântărire, echipamente complexe pentru industria alimentară etc. Oferă servicii de integrare, project management, de consultanță IT, de dezvoltare software personalizată, de consultanță privind conformitatea fiscală, implementare, certificare etc.

Fondul de investiții suedez Oresa Ventures, acționar în RBC și partener cu Andrei Bojiţă din 2014, continuă activ prin expertiza sa susținerea strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a Grupului RBC atât organic cât și prin viitoare achiziții de alte companii.

Despre ROPECO

Compania ROPECO, prezentă pe piața din România de peste 28 de ani, este unul dintre principalii furnizor local de soluții și echipamente în domeniul automatizării operațiunilor din sucursalele bancare, procesării de numerar, plaților electronice. Printre direcțiile de business existente în portofoliu, compania dezvoltă și promovează pe piață din România și soluții self-service/self-checkout dedicate sectorului de retail și nu numai. O direcție importantă a ROPECO o reprezintă și tehnologiile în domeniul colectării ambalajelor reciclabile. Fondată în 1993, compania ROPECO oferă soluții și echipamente, care înglobează o înalta tehnologie testată cu succes la nivel mondial, unui portofoliu de peste 5.000 de clienți, la nivel național. ROPECO este un distribuitor autorizat și dedicat pentru mai multe companii globale, specializate în producția unor terminale și echipamente de mare performanță pentru industria bancară, de retail, logistică, industria IT, de procesare de documente sau reciclare de materiale (Glory, Ingenico, HSM, Zebra, Honeywell, Cab, Wertheim, Konica Minolta, etc).