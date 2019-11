Românii sărbătoresc, vineri, Sfinții Mihail și Gavril: Ce tradiții și superstiții există în folclor despre această sărbătoare (VIDEO)

Zi Sfântă pentru români! Azi, creştinii sărbătoresc Sfinţii Mihail şi Gavril, văzuţi că păzitori ai oamenilor de la naştere până la moarte. În credinţa populară se spune că ziua de 8 noiembrie este cea mai potrivită pentru a aprinde o lumânare, pentru a fi călăuzit spre Rai în viaţa de Apoi. Azi, potrivit tradiţiei sunt strict interzise treburile casnice, relatează B1 TV.



Sfinţii Mihail şi Gavril sunt sărbătoriţi de creştinii ortodocşi din România, în fiecare an, pe 8 noiembrie. Sfântul Arhanghel Mihail este conducătorul cetelor îngereşti, arhanghelul cu sabia de foc, pus de Dumnezeu să păzească intrarea în Rai. Numele Sfântului Arhanghel Mihail este invocat de bolnavi şi de cei aflaţi în suferinţă. Iar Arhanghelul Gavriil este aducătorul veştilor bune: el le-a adus drepţilor Ioachim şi Ana vestea zămislirii Fecioarei Maria, iar Fecioarei i-a vestit că va naşte pe Mântuitorul lumii, pruncul Iisus. Sfinții Mihail și Gavriil sunt călăuze ale sufletelor în drumul lor spre rai.



Pentru că atât Sfântul Mihail, cât şi Sfântul Gavriil sunt văzuţi că păzitori ai oamenilor de la naştere până la moarte, în credinţa populară se spune că ziua de 8 noiembrie este cea mai nimerită pentru a aprinde o lumânare, pentru a fi călăuzit spre Rai în viaţa de Apoi. Această, pentru că, potrivit folclorului, cei doi sfinţi participă şi la Judecata de Apoi. De asemenea, în credinţele populare Sfântul Mihail este şi protectorul Lunii şi al Soarelui şi că ori de câte ori diavolii încearcă să le fure de pe cer nu ezită să se lupte cu ei.

În zonele muntoase, în care Arhanghelii erau celebrați și că patroni ai oilor, stăpânii acestor animale făceau o turtă mare din făină de porumb, numită „turta arietilor" , ce era considerată a fi purtătoare de fecunditate.

Această turtă se aruncă în dimineața zilei de 8 noiembrie în tarla oilor, odată cu slobozirea între oi a berbecilor. Dacă turtă cădea cu față în sus era semn încurajator, de bucurie în rândul ciobanilor, considerându-se că în primăvară toate oile vor avea miei, iar dacă turtă cădea cu față în jos era mare supărare.

De ziua Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil este bine să aprinzi o lumânare ca să ai „lumina" pe cealaltă lume, IAR TRADI'IA MAI SPUNE CĂ cei care lucrează în această zi, se vor chinui mult înainte de moarte.

