Românii suferă din cauza problemelor dentare. Mai multe cabinete stomatologice au cerut DSP București aprobare pentru a trata urgențele, dar Direcția se eschivează (VIDEO)

Activitatea cabinetelor stomatologice a fost suspendată din 22 martie, printr-o Ordonanță Militară, ca măsură de limitare a răspândirii COVID-19. Măsura a fost apreciată, în condițiile în care stomatologii și echipele lor sunt printre persoanele cele mai expuse riscului infectării. Ordonanța Militară a precizat clar că sunt permise în continuare intervențiile de urgență. Stomatologii au stabilit și ei ce anume constituie o urgență, în schimb rămâne problema gravă a accesului oamenilor la cabinetele ce pot desfășura astfel de proceduri.

De exemplu, în Capitală, mai multe cabinete care respectă pe deplin cerințele din lege și-i pot ajuta pe oameni au făcut demersuri pe lângă Direcția de Sănătate Publică București pentru a obține autorizația sanitară necesară reluării activității, dar autoritățile se eschivează să dea aceste aprobări. Suferă, astfel, oamenii care chiar au urgențe medicale în această perioadă. Și toate problemele dentare vor crește exponențial, cu atât mai mult cu cât măsura închiderii cabinetelor dentare a fost luată mult mai timpuriu decât alte state, în raport cu numărul de cazuri de coronavirus confirmate.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.