Romarm dezavuează 'atacurile mediatice pe tema asocierii dintre UM Plopeni şi Beretta': 'Faptul că partea română deţine 80% este o dovadă că această asociere nu are cum să fie făcută în deserviciul României'

Romarm transmite, luni, printr-un comunicat de presă, că ”dezavuează toate atacurile mediatice din ultimul timp pe tema asocierii dintre UM Plopeni și Beretta pentru fabricarea în România a armei de asalt ARX 160”.

Reprezentanții companiei precizează că în asocierea dintre filiala ROMARM UM Plopeni şi Beretta partea română deţine 80% este o dovadă că această asociere nu are cum să fie făcută în deserviciul României. De asemenea, aceștia subliniază că industria de apărare din România a trecut, în ultimii 30 de ani, printr-un proces amplu de restructurare, dar s-a confruntat și cu o subfinanțare acută, iar o soluție în acest sens a fost căutarea de ”parteneri serioși recunoscuți care să vină cu finanțare și proiecte viabile”.

BOMBĂ MONDENĂ! MĂDĂLINA GHENEA, PE FELIE CU CELEBRUL MILIONAR! I-A PUS MÂNA PE... (GALERIE FOTO)



”Preocuparea permanentă a CN ROMARM SA este de a dezvolta capacităţile de producţie din cadrul filialelor sale şi de a crea noi produse cu o calitate înaltă care să satisfacă cerinţelor Forţelor Sistemului National de Apărare. Cu toţii ştim că industria de apărare din România şi deopotrivă şi CN Romarm a trecut în cei 30 de ani de la revoluţie printr-un proces amplu de restructurare dar şi printr-o etapă de subfinanţare acută. Soluţia în aceste situaţii este de a căuta parteneri serioşi recunoscuţi care să vină cu finanţare şi proiecte viabile”, se arată în comunicatul de presă semnat de directorul general al Romarm Claudiu Cucu.

”În acest context, proiectul fabricării în România a unei arme de asalt moderne, care, pe plan intern este capabilă să ofere soldaţilor români aflaţi în teatrele de operaţii o opţiune tactică de încredere, iar pe plan extern să fie un produs de calitate, cu valoare adăugată, capabil să reducă din dezechilibrele balanţei comerciale, este o necesitate! De asemenea, la Uzina Mecanică Plopeni, filială a CN ROMARM, se află în derulare parteneriatul cu Beretta, unul serios, aşezat pe principii solide şi avantajoase pentru industria naţională de apărare. Faptul că în asocierea dintre filiala ROMARM UM Plopeni şi Beretta partea română deţine 80% este o dovadă că această asociere nu are cum să fie făcută în deserviciul României. În plus filialele ROMARM vor beneficia de transfer tehnologic, ceea ce ne va permite să ne îmbunătăţim portofoliul de produse şi servicii. CN ROMARM SA se va asigura că în proiectul derulat cu Beretta vor fi implicate cât mai multe filiale ale sale, pentru a creşte pe cât posibil gradul de dezvoltare şi de integrare al industriei naţionale de apărare, unde ROMARM este vârf de lance”, se mai arată în comunicatul citat.

DOAMNE, DUMNEZEULE! BIANCA DR ĂGUȘANU, SNOPITĂ ÎN BĂTAIE ! VICTOR SLAV E ÎN STARE DE ȘOC! IMAGINI DE COȘMAR (GALERIE FOTO)

Directorul companiei mai precizează că investițiile derulate de Romarm trebuie să fie susținute de proiecte de asociere corecte care să permită relansarea industriei naționale de apărare.

”Pe viitor, în dezvoltarea acestui parteneriat se intenționează cooptarea celor două filiale ale companiei, respectiv: Uzina Mecanică Plopeni și Fabrica de Arme Cugir pentru realizarea platformei armei de asalt 5,56 NATO. În acest fel se vor îndeplini și condițiile de finantare din Fond european de apărare (trei întreprinderi din două state membre).

Reiterăm încă o data idea că investițiile pe care CN ROMARM SA le derulează în acest an, și pe care le are programate pentru anii următori, trebuie să fie susținute de proiecte de asociere corecte, precum cel cu Beretta, General Dinamycs, John Cokerill, Lonardo, Pro Optica, etc., pentru a permite industriei naționale de apărare să se relanseze în mod real, după o perioadă extrem de îndelungată de activitate redusă, în condițiile în care piața anului 2019 este una extrem de competitivă, în care activează actori economici globali care dovedesc o forță economică redutabilă”, se mai arată în comunicatul citat.

CUTREMUR MONDEN! IULIA VÂNTUR, ÎN STARE GRAVĂ! SALMAN KHAN A FĂCUT ANUNȚUL ÎN LACRIMI (GALERIE FOTO)

Amintim, în acest context, că Direcția Națională Anticorupție a efectuat recent primele audieri în speța referitoare la Niculae Bădălău, ministrul Economiei, care este suspectat că fi făcut lobby companiei italiene Beretta, inclusiv la ședințe cu șefi de structuri sau alți colegi din Guvern.

Niculae Bădălău a negat acuzațiile, afirmând că “proiectul este unul bun pentru industria națională de apărare.”

Social-democratul susține că are ”conștiința împăcată” și îi amenință pe cei care “vântură minciuni” că nu e “genul timid” și va începe să spună adevărul despre ei.

“Nu mă voi lăsa intimidat și nu voi renunța la proiectele care sunt bune pentru industria românească, de apărare sau de minerit, indiferent cine este deranjat de ele. Vorba românului: nu mor caii când vor câinii. Măcar dacă ar fi niște pitbuli, acești câini. Dar ei sunt doar niște bișoni care fac gălăgie.

Pot înțelege că sunt mulți deranjați de proiectele despre care am vorbit, și despre voi continua să vorbesc. Ceea ce nu pot înțelege, și nici nu pot accepta, este să ne jucăm cu securitatea națională, cu siguranța sau înzestrarea soldaților români din teatrele de operații.

Am aflat în ultimele zile ba că am dosar la DNA pentru că aș fi făcut lobby pentru un proiect pe care l-am găsit în Ministerul Economiei, deci care fusese inițiat cu mult înainte să ajung eu ministru, ba că băiatul meu a ajuns prin Elveția sau prin SUA alături de ROMARM, ba că nu e bine să vreau să înființez o industrie metalurgică românească, ba că nu e bine să vreau să folosim cuprul pentru industria românească, nu să-l exportăm, brut, în China. Mă rog, fiecare după cât îl duce capul. Sper că au fost bine plătiți pentru serviciile lor, cât să fi scăpat de rate sau să fi luat de o vacanță bună.

Cred că proiectul Beretta este unul bun pentru industria națională de apărare. Producem în România o armă modernă de asalt, pe care putem să o vindem oriunde în lume. Beneficiem și de transfer tehnologic. Putem să oferim soldaților care-și riscă viața o armă de încredere în condiții de luptă. Am conștiința împăcată că nu am făcut absolut nimic greșit în acest proiect. De fapt, lansez o provocare către toți cei care vântură minciuni despre DNA și proiectul armei de asalt produsă în România: Haideți să ne dăm întâlnire la DNA și să vedem cine are dreptate!

Eu nu sunt genul timid, iar bunul meu simț nu trebuie confundat cu altceva. Toți acești păpușari ai diferitelor grupuri de interese pun la grea încercare răbdarea tuturor celor care chiar urmăresc interesele legitime de securitate ale statului român.

În final, o parafrază dintr-un film foarte bun: sper să se oprească din a promova minciuni despre mine, ca să nu încep să spun eu adevărul despre ei!”, a scris Niculae Bădălău pe Facebook.