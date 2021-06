Romii din România plătesc mii de dolari traficanților de persoane pentru a ajunge pe teritoriul american. Cum a căpătat proporții fenomenul migrației la granița Mexic - SUA

Romii din România care au traversat ilegal granița dintre Mexic și SUA în ultimele săptămâni în căutare de azil plătesc mii de dolari traficanților de persoane pentru a ajunge pe teritoriul american, informează G4Media, care citează cunoscători ai fenomenului.

Cum ajung romii ilegal în SUA. Sumele plătite traficanților de persoane

Matthew Dyman, purtător de cuvânt al U.S. Customs and Border Protection (CBP), a afirmat pentru G4Media că, de la începutul anului fiscal 2021, adică în luna octombrie 2020, și până la sfârșitul lunii aprilie 2021, agenții americani din CBP au reținut 2.217 de români la frontiera dintre Mexic și Statele Unite. Acestora li s-au adăugat 16 persoane reținute de reprezentanții Office of Field Operations (OFO).

Cel mai mare număr de persoane prinse de CBP a fost în luna mai - 964 de români. Spre comparație, 266 de români au fost prinși în anul fiscal 2020 și 289 în anul fiscal 2019.

Romii le-au explicat grănicerilor americani că sunt din România. Ei le-ar fi spus jurnaliștilor că au părăsit România din cauza rasismului. Reuters notează că romii reprezintă cea mai numeroasă minoritate din Europa și că au o lungă istorie de excludere socială și discriminare.

Prețul plătit traficanților de persoane pentru traversarea frontierei de sud a Statelor Unite variază de la câteva sute la zeci de mii de dolari.

„Marile carteluri de droguri mexicane controlează acum granita de sud si trimit copii, care ulterior să-și aducă parinții pentru reintregirea familiei. Prețul este 5.000 de dolari bucata. Acesta e si motivul principal pentru care românii nu primesc de atâtia ani liber la vize de intrare in SUA”, a declarat, pentru G4Media, Grigore Culian, fondator și editor al publicației New York Magazin.

El a explicat și cum de s-a ajuns aici: „Vin aici la cerșit, li se plateste transportul si călăuzele care îi trec in SUA prin Mexic, apoi sunt preluati de bulibași si repartizați la ‘locurile de munca.’ Acum e mai usor din cauza haosului creat de promisiunile electorale ale lui Biden si de slabirea vigilentei celor de la Border Patrol din cauza reducerilor de personal… Cam asa stau lucrurile de cand Trump nu mai e la putere. El reusise sa stopeze exodul de imigranti facand întelegeri (contra cost) cu președintii din Mexic, Guatemala si Honduras, dar lucrurile au luat o întorsătură dramatică dupa plecarea sa de la Casa Alba”.

Și alți specialiști spun că politicile de imigrație ale Administrației Biden reprezintă unul dintre motivele principale care au dus la criza de la frontiera de sud a Statelor Unite.